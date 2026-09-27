  • 27 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Settembre 2026 -
Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. Oggi l’Ingresso della Festa di Maria SS. Bambina. Fede e tradizione aprono i festeggiamenti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 27 Settembre 2026 – Oggi, Monterosso entra nel cuore della sua festa più amata con l’Ingresso della Festa in onore di Maria SS. Bambina.
Per i montetosssni a “ Bamminedda”. Alle 18.00 le note che annunciano la festa. Il suono della banda aprirà i festeggiamenti. Giro del Corpo Bandistico diretto dal Maestro Umberto Terranova per le vie del paese ed esibizione di marce sinfoniche in Piazza Rimembranza.
Alle 19.30 la Processione.
Dalla Chiesa di Sant’Anna , in piazza San Giovanni, prenderà il via la solenne processione con il Simulacro di Maria SS. Bambina, che attraverserà il centro cittadino lungo Corso Umberto, Via Naselli, Via Pace, Via Meridiana per raggiungere Piazza Rimembranza.
Alle 20.00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal missionario padre Sebastiano Amato
che saluterà tutta comunità monterossana prima di ripartire per la sua missione in Congo.
Al termine della Santa Messa, rientro della processione nella chiesa di Sant’Anna.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube