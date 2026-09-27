Monterosso Almo, 27 Settembre 2026 – Oggi, Monterosso entra nel cuore della sua festa più amata con l’Ingresso della Festa in onore di Maria SS. Bambina.
Per i montetosssni a “ Bamminedda”. Alle 18.00 le note che annunciano la festa. Il suono della banda aprirà i festeggiamenti. Giro del Corpo Bandistico diretto dal Maestro Umberto Terranova per le vie del paese ed esibizione di marce sinfoniche in Piazza Rimembranza.
Alle 19.30 la Processione.
Dalla Chiesa di Sant’Anna , in piazza San Giovanni, prenderà il via la solenne processione con il Simulacro di Maria SS. Bambina, che attraverserà il centro cittadino lungo Corso Umberto, Via Naselli, Via Pace, Via Meridiana per raggiungere Piazza Rimembranza.
Alle 20.00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal missionario padre Sebastiano Amato
che saluterà tutta comunità monterossana prima di ripartire per la sua missione in Congo.
Al termine della Santa Messa, rientro della processione nella chiesa di Sant’Anna.
Monterosso Almo. Oggi l’Ingresso della Festa di Maria SS. Bambina. Fede e tradizione aprono i festeggiamenti
Monterosso Almo, 27 Settembre 2026 – Oggi, Monterosso entra nel cuore della sua festa più amata con l’Ingresso della Festa in onore di Maria SS. Bambina.
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