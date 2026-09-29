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Attualità | Ragusa

Il Castello di Donnafugata fa da cornice alle celebrazioni della Polizia di Stato in provincia di Ragusa

Una giornata di festa e condivisione in un clima familiare, arricchita dalla Santa Messa officiata da Monsignor La Placa e dalla consegna dei riconoscimenti al personale in servizio e in quiescenza
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RAGUSA, 29 Settembre 2026 – Si è svolta nella splendida e suggestiva cornice del Castello di Donnafugata la cerimonia celebrativa che ha visto riuniti i rappresentanti della Polizia di Stato della provincia di Ragusa per condividere una significativa ricorrenza all’insegna della vicinanza e della coesione. L’evento si è tenuto in un clima familiare e raccolto, volto a rinsaldare i valori di appartenenza e lo spirito di servizio che animano quotidianamente l’operato degli operatori di polizia.

Il momento centrale della commemorazione religiosa è stato scandito dalla Santa Messa officiata dal Vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, che ha voluto rivolgere un momento di riflessione e di ringraziamento agli uomini e alle donne in divisa per il loro costante impegno a tutela della comunità.

Nel corso della cerimonia si è proceduto alla consegna di alcuni riconoscimenti premiali conferiti ai colleghi che si sono particolarmente distinti per professionalità, intuito investigativo e straordinario impegno nello svolgimento del servizio quotidiano.

Uno dei momenti più toccanti dell’incontro è stato inoltre riservato alla consegna delle medaglie di compiuto servizio ai poliziotti che, per aver raggiunto i limiti di età, hanno recentemente lasciato l’Amministrazione. Un attestato di profonda stima e gratitudine per gli anni di dedizione spesi al servizio dello Stato e dei cittadini.

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