Arriva su Instagram la possibilità di semplificare il montaggio dei reels: ecco la funzione elimina pause

Il 25 agosto 2026 Instagram ha annunciato First Draft: una nuova funzione che ha un compito ben preciso: rendere più rapido il montaggio dei reels, i video verticali con cui la piattaforma ha deciso di affrontare qualche anno fa il colosso cinese TikTok.

La caratteristica principale di First Draft è molto specifica: analizzare automaticamente le clip registrate dall’utente ed eliminare le pause presenti nei diversi segmenti video senza richiedere alcun tipo di intervento manuale. Lo strumento si inserisce in un percorso più ampio con cui Meta continua a investire pesantemente sui contenuti video verticali, ripensando radicalmente le proprie priorità editoriali e di prodotto.

Al momento la piattaforma non ha ancora una data d’uscita “universale” in quanto l’azienda americana sta effettuando il roll out delle funzionalità.

Arriva il montaggio automatico su Instagram

Quello che fa First Draft è intervenire direttamente sulle clip registrate dall’utente, individuando ed eliminando automaticamente gli intervalli di inattività presenti tra un segmento video e l’altro; ad oggi tale operazione su smartphone era ancora un lavoro completamente manuale, ripetitivo da fare e anche lungo da portare a termine.

L’obiettivo di First Draft alla fine è quello di riuscire rapidamente a trasformare una serie di registrazioni grezze in un contenuto già pronto per l’editing vero e la pubblicazione, riducendo sensibilmente il tempo complessivo dedicato alla fase di post-produzione dei singoli video. Questa nuova funzionalità si aggiunge così a un crescente ecosistema di strumenti che Instagram sta sviluppando internamente al fine di abbassare la barriera per la produzione di contenuti: l’idea centrale dell’azienda è infatti la rimozione progressiva delle barriere tecniche tra un’idea e la sua pubblicazione sulla piattaforma.

Questa logica di semplificazione è tutto fuorché una novità nel contesto tecnologico: con l’espansione massiva delle piattaforme sono sempre più le aziende che cercano di semplificare l’accesso a strumenti e intrattenimento; basta vedere le migliori piattaforme di casino on line, dove ad oggi iscriversi è semplice e giocare e immediato, per capire quanti passi in avanti si sono fatti nel corso degli anni.

Perché il formato verticale è diventato la priorità assoluta dei social

Quello del video verticale breve è diventato ad oggi il segno di riconoscimento delle piattaforme che vogliono stare al passo con i desideri dell’utenza; i dati di mercato confermati dagli investimenti sempre più massicci fatti dalle varie piattaforme poi confermano l’importanza relegata a questo tipo di contenuto.

Diventa quindi legittimo chiedersi perché proprio il formato verticale, e non altri, è riuscito a trovare il successo. La risposta va cercata nell’abitudine ormai consolidata di consumare contenuti brevi durante momenti di pausa quotidiana; una logica di fruizione non molto distante da quanto accade con l’intrattenimento moderno, dai giochi free to play fino alle roulette online, e che ben si adatta al ritmo frenetico della vita odierna.

La questione diventa di carattere economico: strumenti come First Draft aiuteranno davvero piattaforme come Instagram a colmare il divario che le separa da TikTok o si tratterà semplicemente di un ulteriore tassello in una rincorsa tecnologica destinata a proseguire ancora per chissà quanto? La piattaforma di Bytedance, per il momento, resta ancora la frontiera dell’intrattenimento digitale grazie a un algoritmo capace di intercettare in maniera sorprendente i bisogni e i desideri dei singoli.

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