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Ripristinati i voli all’Aeroporto “Bellini” di Catania

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Tempo di lettura: 2 minuti

CATANIA, 29 Settembre 2026 – A seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

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1 commento su “Ripristinati i voli all’Aeroporto “Bellini” di Catania”

  1. Indignato (Rassegnato)

    Più polli continueranno a prenotare da Catania e più questi chiuderanno l’aerostazione fino a privatizzazione avvenuta.
    Se volete accelerare la ripresa di una operatività continuativa dell’aeroporto di Catania finitela per il momento di giocare a terno a lotto, prenotando senza sapere se partirete/arriverete da lì e aspettate che si concluda il processo di passaggio ai privati del Bellini. Dopo il quale, vedrete, l’Etna finirà magicamente di sbuffare e Catania funzionerà tipo Atlanta

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