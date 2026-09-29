Ripristinati i voli all’Aeroporto “Bellini” di Catania

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

CATANIA, 29 Settembre 2026 – A seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato.

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