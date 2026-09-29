POZZALLO — La gestione delle liste d’attesa e il percorso della sanità pubblica continuano a rappresentare una sfida quotidiana per i cittadini. Un caso emblematico emerge dall’analisi di un promemoria per l’assistito emesso dal Servizio Sanitario Nazionale della Regione Sicilia.
La documentazione evidenzia l’iter affrontato da un paziente di Pozzallo, a seguito della prescrizione rilasciata in data 25 settembre 2026 dal medico di famiglia. Al centro della richiesta diagnostica vi è un quadro clinico ben preciso: una lombalgia cronica con parestesie agli arti inferiori. Per approfondire la patologia e individuare il percorso terapeutico corretto, il medico ha prescritto due prestazioni fondamentali classificate come primo accesso:
una visita radiologica di valutazione dell’appropriatezza e una risonanza magnetica (RM) del rachide lombosacrale.
Il vero nodo critico, tuttavia, si misura nei tempi e nelle modalità di accesso alle prestazioni attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP). A fronte di una richiesta effettuata tramite il CUP online di Ragusa il 29 settembre 2026, l’appuntamento per l’esecuzione degli esami presso una struttura convenzionata ragusana è stato fissato al 12 marzo 2027, alle ore 10:30.
Un’attesa di diversi mesi che fotografa ancora una volta le difficoltà dei cittadini nel trovare risposte immediate nel settore pubblico, costringendoli a fare i conti con agende fitte e tempistiche dilatate per la diagnostica di patologie croniche e dolorose.
Sanità in Sicilia: i tempi di attesa e il calvario delle prenotazioni tra CUP e visite specialistiche
POZZALLO — La gestione delle liste d’attesa e il percorso della sanità pubblica continuano a rappresentare una sfida quotidiana per i cittadini. Un caso emblematico emerge dall’analisi di un promemoria per l’assistito emesso dal Servizio Sanitario Nazionale della Regione Sicilia.
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4 commenti su “Sanità in Sicilia: i tempi di attesa e il calvario delle prenotazioni tra CUP e visite specialistiche”
Ecco come si preoccupano della salute dei cittadini.
Al primo posto la salute dei cittadini, la “recita” per babbei dice questo? O sbaglio???? Ca comu no???!!!
Adesso aspettiamo lo (…….) del villaggio multinomi, che ci racconta la “balla” che con la sinistra al governo la sanità sarebbe come quarant’anni fa.
In realtà da trent’anni operano tagli alla sanità, riducendola in macerie, compresi i governi di sinistra.
Solo ammuccalapuna come lo (……) del villaggio multinomi può farsi calare il palo nel fondo schiena 😂😂😂😂, se ne fregano della salute dei cittadini.
Una persona sana non fa business, i babbei che credono a questi clown fanno business.
Babbei si nasce, e babbei si rimane per sempre.😂😂😂🙋
E io modestamente lo nacqui (…)
ORMAI E’ LA NORMALITA’ !!!
EFFETTUO TRAMITE CUP ONLINE,
PRENOTARE UNA VISITA IN PROVINCIA DI RAGUSA: NESSUN POSTO
PRENOTARE LA STESSA VISITA PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA: NESSUN POSTO
PRENOTARE LA STESSA VISITA A CATANIA: SI !!! MA VEDETE LA DATA DELLA VISITA:
Riepilogo Prenotazione SSN
Data visita:
29 luglio 2027 alle ore: 11:00
Codice prenotazione:
190923_20260156527xxx
Numero ricetta:
1900A4989086xxx
Presso:
G.RODOLICO (POLICLINICO), LABORATORIO ANALISI (AMBULATORIO DI ONCOGENETICA) G.RODOLICO (POLICLINICO) (S)
Indirizzo:
VIA S.SOFIA,78 EDIFICIO 8/A – PIANO 0 – (CH. GENERALE)
Note per il paziente:
Stato prenotazione:
Confermata (l’eventuale informazione sull’esito del pagamento sarà visualizzata appena possibile)
Dati di registrazione
28 settembre 2026 11:15
VEDETE BENE???
Data visita:
29 luglio 2027 alle ore: 11:00
ECCO ESSERE A CARICO DEL SSN !!!
SE VADO IN INTRAMOENIA POSSIBILMENTE IN SETTIMANA !!!
ah … dimenticavo:
TRATTASI DI ONCOLOGIA (dovrebbe esserci la priorità)