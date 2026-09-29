Sanità in Sicilia: i tempi di attesa e il calvario delle prenotazioni tra CUP e visite specialistiche

POZZALLO — La gestione delle liste d’attesa e il percorso della sanità pubblica continuano a rappresentare una sfida quotidiana per i cittadini. Un caso emblematico emerge dall’analisi di un promemoria per l’assistito emesso dal Servizio Sanitario Nazionale della Regione Sicilia.

La documentazione evidenzia l’iter affrontato da un paziente di Pozzallo, a seguito della prescrizione rilasciata in data 25 settembre 2026 dal medico di famiglia. Al centro della richiesta diagnostica vi è un quadro clinico ben preciso: una lombalgia cronica con parestesie agli arti inferiori. Per approfondire la patologia e individuare il percorso terapeutico corretto, il medico ha prescritto due prestazioni fondamentali classificate come primo accesso:

una visita radiologica di valutazione dell’appropriatezza e una risonanza magnetica (RM) del rachide lombosacrale.

Il vero nodo critico, tuttavia, si misura nei tempi e nelle modalità di accesso alle prestazioni attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP). A fronte di una richiesta effettuata tramite il CUP online di Ragusa il 29 settembre 2026, l’appuntamento per l’esecuzione degli esami presso una struttura convenzionata ragusana è stato fissato al 12 marzo 2027, alle ore 10:30.

Un’attesa di diversi mesi che fotografa ancora una volta le difficoltà dei cittadini nel trovare risposte immediate nel settore pubblico, costringendoli a fare i conti con agende fitte e tempistiche dilatate per la diagnostica di patologie croniche e dolorose.

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