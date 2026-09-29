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Ispica | Politica

Ispica, proficuo incontro a Palazzo Bruno tra il sindaco Muraglie e la delegazione di “Angelo Galifi Sindaco”

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ISPICA, 29 Settembre 2026 – Clima di dialogo e confronto istituzionale a Palazzo Bruno di Belmonte, dove si è tenuto un incontro tra il Sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, gli assessori Gabriella Bruno e Salvatore Milana e una delegazione politica della lista “Angelo Galifi Sindaco”. Presenti all’appuntamento il candidato sindaco del centrodestra Angelo Galifi, la consigliera Santina Cappello e il responsabile della lista Salvatore Moltisanti.

Al centro del vertice, svoltosi in un clima di reciproco ascolto e collaborazione, vi sono stati i principali nodi programmatici e le emergenze socio-economiche del territorio. Nel corso del confronto, Galifi ha chiesto aggiornamenti al primo cittadino sulle attività messe in campo per il risanamento dei conti dell’Ente, sottolineando l’importanza di accelerare l’iter per una gestione finanziaria più efficiente.

Particolare attenzione è stata riservata al rafforzamento dell’Ufficio Tributi, alla riorganizzazione della riscossione e al completamento della definizione agevolata dei tributi, un percorso su cui il Sindaco Muraglie ha confermato di aver già avviato un dialogo con il Ministero dell’Interno. Si tratta di interventi giudicati cruciali per garantire equità fiscale e nuove risorse alle casse comunali. Spazio centrale è stato dedicato anche alla pianificazione urbanistica, con un focus sul nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) ritenuto strategico per lo sviluppo economico locale, oltre che al monitoraggio costante dei bandi e delle opportunità di finanziamento per infrastrutture e impianti sportivi.

«Superata la fase elettorale, per noi la politica continua a rappresentare un servizio alla città – ha dichiarato Angelo Galifi a margine dell’incontro –. Il nostro obiettivo è svolgere un’opposizione propositiva e costruttiva, esercitando attenzione e vigilanza sui dossier più importanti, a partire dal risanamento economico dell’Ente e dal PUG». Sulla stessa lunghezza d’onda il Sindaco Muraglie, che ha evidenziato come la complessità delle sfide finanziarie e strutturali della città richieda senso di responsabilità e la capacità di mettere a sistema tutte le energie politiche e istituzionali.

Al termine della riunione, le parti hanno concordato di mantenere aperto il canale del confronto, aggiornandosi periodicamente per seguire da vicino l’attuazione dei provvedimenti e cogliere nuove opportunità di crescita per Ispica.

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