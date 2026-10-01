Modica, dissesto finanziario e ritardi sul bilancio: presentata un’interrogazione urgente sul bilancio stabilmente riequilibrato

Modica, 01 ottobre 2026 – Torna al centro dello scontro politico a Modica la gestione del dissesto finanziario dell’Ente. I consiglieri comunali Claudio Gugliotta (Castello Sindaca), Margherita Cascino e Giorgio Civello (Voce Libera) hanno depositato un’interrogazione consiliare urgente indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, Maria Cristina Minardo, alla Sindaca Maria Monisteri Caschetto e all’Assessore competente, per chiedere chiarimenti immediati sullo stato dell’iter dell’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato. Il Comune di Modica ha dichiarato ufficialmente il dissesto finanziario il 30 gennaio 2025. Successivamente, il 5 giugno 2025, con Decreto del Presidente della Repubblica è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione. Ai sensi della normativa vigente, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto presentare al Ministero l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro il termine perentorio di tre mesi dalla nomina dell’organo di liquidazione, una scadenza che – come evidenziano gli interroganti – è ormai decorso dal 3 ottobre 2025. Nonostante gli annunci a mezzo stampa diffusi nei mesi scorsi dalla Sindaca – tra cui quello del 12 maggio in cui si comunicava l’approvazione dell’ipotesi di bilancio da parte della Giunta – i consiglieri firmatari denunciano che il documento non è stato ancora notificato alle forze politiche né trasmesso alla Commissione Bilancio per l’acquisizione del dovuto parere. Nell’interrogazione si sollecita una drastica accelerazione dell’iter. La preoccupazione dei consiglieri riguarda la portata temporale dello strumento finanziario: trattandosi di un’ipotesi quinquennale con scadenza nel 2027, un ulteriore prosieguo dei ritardi rischia di vanificare l’efficacia programmatoria del bilancio, costringendo l’Ente a recepire a posteriori i dati reali a consuntivo per gli anni dal 2023 al 2026, con conseguente blocco dello sviluppo cittadino. Con il documento protocollato il 1° ottobre 2026, i consiglieri chiedono di sapere:

– Le motivazioni del forte ritardo nella condivisione del testo con i gruppi politici, a fronte delle rassicurazioni e delle scadenze precedentemente indicate a mezzo stampa (come l’impegno a procedere entro la fine di gennaio 2026);

– Perché il testo dell’Ipotesi di Bilancio non sia ancora approdato in Commissione Bilancio a distanza di oltre cinque mesi dalla delibera di Giunta;

– Le cause della mancanza di chiarezza sulla reale situazione di uno strumento cruciale per il futuro finanziario della città;

– Le motivazioni sottese alla nomina di un esperto contabile, a fronte di un compenso di 15.000 euro, incaricato di definire l’ipotesi di bilancio.

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