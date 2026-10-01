Flydubai, tragedia sfiorata nei cieli: un passeggero avrebbe salvato il Boeing in picchiata…di Rita Faletti

Poteva trasformarsi in una delle più gravi tragedie dell’aviazione civile degli ultimi anni. Il volo Flydubai FZ1073, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, è invece riuscito ad atterrare in emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita, dopo momenti drammatici vissuti a oltre diecimila metri di quota. Al centro della vicenda, il violento scontro avvenuto nella cabina di pilotaggio e l’intervento di alcuni passeggeri, uno dei quali, secondo il racconto riferito anche dal presidente americano Donald Trump, sarebbe riuscito persino a contribuire a stabilizzare l’aereo. Il Boeing 737 MAX 8 stava volando verso Israele quando, secondo la ricostruzione fornita dalle autorità israeliane, il copilota avrebbe accoltellato il comandante e avrebbe successivamente tentato di far precipitare l’aereo. Flydubai ha confermato ufficialmente l’alterco nella cabina di pilotaggio, invitando tuttavia a non formulare conclusioni sulle motivazioni prima del completamento delle indagini. La situazione a bordo è precipitata in pochi istanti. I dati di volo mostrano una discesa violentissima: la CNN ha riferito che l’aereo ha perso circa 17.000 piedi di quota in appena due minuti, mentre passeggeri terrorizzati vedevano alcune persone precipitarsi verso la cabina di pilotaggio. Almeno 160 persone si trovavano a bordo secondo la ricostruzione dell’emittente americana che ha parlato di “violent incident” tra i due piloti. Con il passare delle ore, la CNN ha confermato quanto riferito da fonti israeliane: il copilota avrebbe accoltellato il comandante e avrebbe cercato di impossessarsi dell’aereo, aggiungendo che le motivazioni erano ancora oggetto di indagine. E’ a questo punto che entra in scena l’intervento dei passeggeri. Alcuni di loro, insieme a membri dell’equipaggio, sono riusciti a raggiungere la cabina e a sopraffare fisicamente il copilota mentre l’aereo stava perdendo rapidamente quota. Donald Trump, parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, ha riferito che tra coloro che sarebbero intervenuti vi era un passeggero israeliano di professione idraulico che, entrato nella cabina di pilotaggio, avrebbe afferrato i comandi contribuendo a rimettere in assetto il velivolo mentre l’aggressore veniva immobilizzato. Trump ha inoltre affermato che il copilota potrebbe essere stato un terrorista o aver agito per altre ragioni da verificare. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato apertamente di una catastrofe evitata grazie alla reazione delle persone presenti sull’aereo e ha reso omaggio agli “eroi a bordo”, sottolineandone “prontezza, coraggio e intraprendenza”. Dopo l’atterraggio a Tabuk, l’aggressore è stato arrestato dalle autorità saudite. Il dramma vissuto in volo emerge dalle testimonianze dei passeggeri, uno dei quali ha raccontato a CNN di aver pensato di perdere la moglie e il figlio mentre l’aereo precipitava per migliaia di piedi. Un dentista israeliano, Musaev Shota, ha invece detto di essersi precipitato verso la cabina, di aver contribuito a immobilizzare l’aggressore e successivamente di aver prestato soccorso al comandante ferito. Tutti i passeggeri sono sopravvissuti e sono stati successivamente trasferiti verso Israele con un altro velivolo. Resta ora da chiarire che cosa abbia realmente spinto il copilota ad agire e soprattutto quale fosse il suo obiettivo. Ma un dato appare già evidente: a migliaia di metri di quota, in pochi secondi, la reazione del comandante, dell’equipaggio e dei passeggeri, ha trasformato quella che avrebbe potuto essere una catastrofe in un atterraggio d’emergenza conclusosi senza vittime, in gran parte israeliane, che invece hanno contribuito a impedirne il successo. Ma la domanda principale riguarda l’aggressore omanita, il cui status professionale e documentale non è stato reso noto da dettagli completi. Un particolare destinato ad attirare l’attenzione degli investigatori anche perché l’Oman, a differenza degli Emirati Arabi Uniti, non ha aderito agli Accordi di Abramo e non ha normalizzato formalmente le relazioni con Israele. Dunque, come ha fatto il cittadino omanita a salire a bordo di un volo diretto a Tel Aviv a fianco del comandante, essendo per di più armato? “E’ un estremista religioso” ha detto successivamente il comandante di nazionalità indiana. Questa è la chiave che, collegati i particolari noti, spiega la scelta del bersaglio. La tratta Dubai-Tel Aviv non è una semplice linea commerciale. È uno dei simboli più evidenti degli Accordi di Abramo e della normalizzazione tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Ogni giorno quel collegamento rende visibile una realtà che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata impensabile: la cooperazione economica, turistica e politica tra Israele e una parte del mondo arabo. Per questa ragione, un attacco contro quel volo non sarebbe soltanto un attacco contro un aereo civile, ma contro ciò che quella rotta rappresenta: la possibilità di una cooperazione stabile tra Israele e parte del mondo arabo. Così, qualunque fosse l’intenzione dell’aggressore, il presunto attentato ha immediatamente assunto una dimensione che travalica la cronaca. Nei cieli tra la Penisola Arabica e il Levante non si è giocata soltanto una drammatica vicenda di sicurezza aerea, ma anche una partita che riguarda gli equilibri politici del Medio Oriente contemporaneo.

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