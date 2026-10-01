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Progetto Sport, grandi risultati per il centro ippico la Contea di Modica: cinque binomi conquistano la Finale Nazionale

Un fine settimana ricco di soddisfazioni alla Finale del Campionato Regionale Progetto Sport, con diversi piazzamenti di rilievo e cinque qualificazioni alla fase nazionale.
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Modica, 01 ottobre 2026 – Si è concluso con un bilancio più che positivo il Campionato Regionale Progetto Sport, che ha visto protagonisti gli allievi del centro ippico la Contea al termine di una stagione intensa e ricca di appuntamenti. Nella classifica finale spiccano il secondo posto di Ferdinando Abbate e Dafney nella LBP80, seguito dall’argento di Giorgio Giannone e Jappeloup nella BP90. Nella B100, Francesca Migliore e Asso hanno conquistato la medaglia di bronzo. Positivi anche gli altri piazzamenti: Migliore ha chiuso al quarto posto nella B90 con Zefiro di Giulfo, mentre Sofia Rizza e Quidam Feeling si sono classificate quinte nella stessa categoria. Nella B110 è arrivata una splendida vittoria grazie a Cristina Giurdanella e Mercurio. Ottavo posto, infine, per Sofia Savarino e Free Horse. I risultati ottenuti nel corso della stagione hanno consentito a cinque dei sette binomi di staccare il pass per la Finale Nazionale. A rappresentare il centro nella competizione nazionale saranno Francesca Migliore e Giorgio Giannone, che hanno scelto di affrontare questa nuova sfida. L’appuntamento è dal 2 al 4 ottobre all’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano, dove i due binomi porteranno in gara il nome del proprio centro. Grande soddisfazione da parte dell’istruttore, che ha espresso il proprio orgoglio per la costanza e la determinazione dimostrate da tutto il gruppo durante la stagione. Un traguardo importante, frutto del lavoro svolto quotidianamente in campo e della sintonia tra cavalieri, amazzoni e cavalli. Ora per Migliore e Giannone arriva il momento di confrontarsi con la Finale Nazionale: a loro va il più grande in bocca al lupo per questa nuova avventura.

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