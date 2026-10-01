Giarratana Volley, a Bronte il primo test della nuova stagione: si comincia a costruire la Serie B

Giarratana, 01 ottobre 2026 – Primo assaggio di stagione per il Giarratana Volley che oggi, giovedì 1° ottobre alle 19,30, sarà di scena a Bronte per un allenamento congiunto con la Ciclope Bronte. Un appuntamento che, pur non avendo valore agonistico, rappresenta un passaggio importante nel percorso di avvicinamento al campionato nazionale di Serie B maschile.

Per i rossoblù sarà la prima uscita sul campo contro un avversario dopo le settimane dedicate alla preparazione atletica e tecnica. Un’occasione utile per verificare i progressi compiuti, affinare i meccanismi di gioco e consolidare l’intesa all’interno di un gruppo che si prepara ad affrontare una stagione storica dopo la promozione conquistata lo scorso anno.

L’allenamento congiunto consentirà allo staff tecnico di valutare la risposta della squadra in situazioni di gara, mentre per gli atleti sarà il momento di iniziare a prendere confidenza con ritmi e dinamiche che solo il confronto con un’altra formazione può offrire.

L’orizzonte è già rivolto al campionato. Il calendario del girone H della Serie B propone infatti un avvio particolare per il Giarratana Volley, che osserverà il turno di riposo nella prima giornata del 18 ottobre. L’esordio ufficiale davanti al pubblico amico è fissato per il 24 ottobre contro Gibellina, mentre la prima trasferta arriverà una settimana più tardi sul campo della Jonica Volley.

Le prime giornate saranno subito indicative delle ambizioni della matricola rossoblù. Dopo l’esordio casalingo, infatti, il calendario prevede le sfide con Scalia Volley Sciacca, Aquila Bronte, Build Up Volo Palermo ed Ecoplast Gela, un percorso che permetterà alla squadra di misurarsi immediatamente con realtà consolidate della categoria.

Proprio per questo motivo il test di oggi assume un valore che va oltre il semplice allenamento. Ogni set, ogni scambio e ogni situazione di gioco rappresenteranno un tassello fondamentale per costruire la migliore condizione possibile in vista dell’esordio ufficiale. La Serie B è ormai alle porte e il Giarratana Volley ha iniziato il conto alla rovescia verso una stagione che promette emozioni e nuove sfide.

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