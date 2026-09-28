  • 29 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 29 Settembre 2026 -
Attualità | News in primo piano | Ragusa

Università di Enna, corsi di Medicina anche a Siracusa e Ragusa

  • 3
Tempo di lettura: 2 minuti

ENNA, 28 Settembre 2026- L’Università Kore di Enna amplia la propria presenza nel territorio siciliano e si proietta verso il Sud-Est dell’Isola. L’Anvur ha infatti espresso parere favorevole all’accreditamento deiKore nuovi corsi di laurea magistrale che partiranno già nell’anno accademico in corso a Siracusa e Ragusa.

A Siracusa saranno attivati Medicina e chirurgia e Scienze della formazione primaria, entrambi corsi magistrali a ciclo unico, rispettivamente della durata di sei e cinque anni. Per la città aretusea si tratta di una novità di particolare rilievo, anche alla luce della presenza ormai consolidata della Kore con una sede di rappresentanza a Ortigia.

A Ragusa prenderà invece il via il corso di laurea in Medicina e chirurgia, segnando il debutto dell’ateneo ennese nel territorio ibleo anche in questo ambito formativo.

L’avvio dei corsi è stato reso possibile anche grazie alle convenzioni sottoscritte con le aziende sanitarie provinciali di Siracusa e Ragusa, necessarie per le attività di tirocinio degli studenti e per quelle assistenziali dei docenti. Le convenzioni hanno ricevuto l’approvazione dell’assessorato regionale della Salute.

Con le nuove sedi di Siracusa e Ragusa e il corso di Infermieristica già attivo da due anni a Caltagirone, la Kore rafforza il proprio modello di università distribuita sul territorio e amplia il proprio bacino di riferimento nell’area sud-orientale della Sicilia.

Nei prossimi giorni l’ateneo presenterà nelle due città i dettagli accademici e organizzativi dei nuovi percorsi. Sono inoltre in fase di pubblicazione i nuovi bandi per l’accesso ai corsi.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

3 commenti su “Università di Enna, corsi di Medicina anche a Siracusa e Ragusa”

  1. Mustafà

    18000 euro di tasse annue, chi può permettersi questo? Poi c’è da ricordare l’esperienza fallimentare di unict, professori universitari che non andavano alle lezioni o tirocini boicottati presso le strutture sanitarie ragusane.

    1
    1
  2. Carmela

    …siamo persi! Il privato che avanza non apporterà niente di buono… La formazione in Medicina deve avvenire in posti e strutture serie che hanno molto da offrire, non in centri e strutture che non sono in grado di fornire una minima assistenza perché deficitarie, disorganizzate e mal gestite.

    1
    1
  3. Concetto

    @Carmela
    il privato che avanza è la linea politica di questi anni, la gente vota a destra e la destra è questo, andare a favorire il privato fregandosene della povera gente, non è qualcosa di arbitrario.
    Io non condivido questa linea, ma la democrazia è questa, e poi se la gente è talmente ignorante a non capire ciò che gli conviene rispetto a ciò che non è per loro utile, peggio per loro.

    1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube