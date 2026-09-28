Università di Enna, corsi di Medicina anche a Siracusa e Ragusa

ENNA, 28 Settembre 2026- L’Università Kore di Enna amplia la propria presenza nel territorio siciliano e si proietta verso il Sud-Est dell’Isola. L’Anvur ha infatti espresso parere favorevole all’accreditamento deiKore nuovi corsi di laurea magistrale che partiranno già nell’anno accademico in corso a Siracusa e Ragusa.

A Siracusa saranno attivati Medicina e chirurgia e Scienze della formazione primaria, entrambi corsi magistrali a ciclo unico, rispettivamente della durata di sei e cinque anni. Per la città aretusea si tratta di una novità di particolare rilievo, anche alla luce della presenza ormai consolidata della Kore con una sede di rappresentanza a Ortigia.

A Ragusa prenderà invece il via il corso di laurea in Medicina e chirurgia, segnando il debutto dell’ateneo ennese nel territorio ibleo anche in questo ambito formativo.

L’avvio dei corsi è stato reso possibile anche grazie alle convenzioni sottoscritte con le aziende sanitarie provinciali di Siracusa e Ragusa, necessarie per le attività di tirocinio degli studenti e per quelle assistenziali dei docenti. Le convenzioni hanno ricevuto l’approvazione dell’assessorato regionale della Salute.

Con le nuove sedi di Siracusa e Ragusa e il corso di Infermieristica già attivo da due anni a Caltagirone, la Kore rafforza il proprio modello di università distribuita sul territorio e amplia il proprio bacino di riferimento nell’area sud-orientale della Sicilia.

Nei prossimi giorni l’ateneo presenterà nelle due città i dettagli accademici e organizzativi dei nuovi percorsi. Sono inoltre in fase di pubblicazione i nuovi bandi per l’accesso ai corsi.

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