ENNA, 28 Settembre 2026- L’Università Kore di Enna amplia la propria presenza nel territorio siciliano e si proietta verso il Sud-Est dell’Isola. L’Anvur ha infatti espresso parere favorevole all’accreditamento deiKore nuovi corsi di laurea magistrale che partiranno già nell’anno accademico in corso a Siracusa e Ragusa.
A Siracusa saranno attivati Medicina e chirurgia e Scienze della formazione primaria, entrambi corsi magistrali a ciclo unico, rispettivamente della durata di sei e cinque anni. Per la città aretusea si tratta di una novità di particolare rilievo, anche alla luce della presenza ormai consolidata della Kore con una sede di rappresentanza a Ortigia.
A Ragusa prenderà invece il via il corso di laurea in Medicina e chirurgia, segnando il debutto dell’ateneo ennese nel territorio ibleo anche in questo ambito formativo.
L’avvio dei corsi è stato reso possibile anche grazie alle convenzioni sottoscritte con le aziende sanitarie provinciali di Siracusa e Ragusa, necessarie per le attività di tirocinio degli studenti e per quelle assistenziali dei docenti. Le convenzioni hanno ricevuto l’approvazione dell’assessorato regionale della Salute.
Con le nuove sedi di Siracusa e Ragusa e il corso di Infermieristica già attivo da due anni a Caltagirone, la Kore rafforza il proprio modello di università distribuita sul territorio e amplia il proprio bacino di riferimento nell’area sud-orientale della Sicilia.
Nei prossimi giorni l’ateneo presenterà nelle due città i dettagli accademici e organizzativi dei nuovi percorsi. Sono inoltre in fase di pubblicazione i nuovi bandi per l’accesso ai corsi.
3 commenti su “Università di Enna, corsi di Medicina anche a Siracusa e Ragusa”
18000 euro di tasse annue, chi può permettersi questo? Poi c’è da ricordare l’esperienza fallimentare di unict, professori universitari che non andavano alle lezioni o tirocini boicottati presso le strutture sanitarie ragusane.
…siamo persi! Il privato che avanza non apporterà niente di buono… La formazione in Medicina deve avvenire in posti e strutture serie che hanno molto da offrire, non in centri e strutture che non sono in grado di fornire una minima assistenza perché deficitarie, disorganizzate e mal gestite.
@Carmela
il privato che avanza è la linea politica di questi anni, la gente vota a destra e la destra è questo, andare a favorire il privato fregandosene della povera gente, non è qualcosa di arbitrario.
Io non condivido questa linea, ma la democrazia è questa, e poi se la gente è talmente ignorante a non capire ciò che gli conviene rispetto a ciò che non è per loro utile, peggio per loro.