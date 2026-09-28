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Attualità | Modica

Modica, i residenti si incontrano: il quartiere d’Oriente/Dente si mobilita per il territorio

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MODICA, 28 Settembre 2026 – Si è svolta nella sala teatrale della Parrocchia di Sant’Anna, la prima riunione del quartiere d’Oriente/Dente a Modica. L’appuntamento si è rivelato un momento di confronto e di scambio di opinioni molto interessante, durante il quale cittadini e residenti hanno avuto la preziosa possibilità di condividere idee, osservazioni, problematiche e proposte concrete per il futuro della zona.

Questo incontro rappresenta un primo passo fondamentale per favorire il dialogo, la partecipazione attiva e soprattutto la collaborazione tra chi vive quotidianamente questa parte della nostra città, mettendo sul tavolo le criticità quotidiane e le possibili soluzioni per migliorare il decoro e la vivibilità del territorio. Iniziative come questa dimostrano una forte vitalità civica, ricordandoci che un quartiere cresce e migliora davvero solo quando i suoi abitanti scelgono di incontrarsi, di ascoltarsi e di decidere di prendersene cura insieme, trasformando la voce della comunità in un motore di cambiamento positivo.

 

foto Fabio Lorefice

© Riproduzione riservata

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