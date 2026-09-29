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Attualità | Comiso

Comiso. Il segnalibro come finestra sul mondo tra le pagine dei libri. Iniziativa dell’assessore Cubisino

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A Comiso un segnalibro come finestra sul mondo tra le pagine dei libri. L’iniziativa è dell’assessore alla Pubblica Istruzione Giusi Cubisino.

“Quest’anno abbiamo voluto accompagnare il nostro incontro con i bambini e i ragazzi con un piccolo dono, realizzato insieme al sindaco: un segnalibro, simbolo dell’importanza della lettura e, allo stesso tempo, delle connessioni che i libri riescono a creare- spiega l’assessore-. Sul segnalibro abbiamo voluto racchiudere un messaggio semplice ma significativo, fatto di gentilezza, sorriso e connessioni: valori che riteniamo fondamentali e che vorremmo trasmettere a tutti i nostri bambini e ragazzi. Il dono sarà destinato a tutti gli studenti, dalla scuola dell’infanzia fino agli istituti superiori. Ho già iniziato il mio giro nelle scuole per consegnarlo personalmente, anche se il percorso non è ancora terminato, continuerò a incontrare i ragazzi nei prossimi giorni, portando loro questo piccolo segno, che vuole ricordare quanto siano importanti i libri, le relazioni e la capacità di creare connessioni con gli altri. Abbiamo scelto il segnalibro perché crediamo che i libri siano molto più di pagine da leggere – conclude la Cubisino-, sono finestre sul mondo, ponti tra le persone e strumenti capaci di avvicinare pensieri, emozioni e culture diverse. Ogni libro apre una porta, ogni parola può lasciare un segno e ogni incontro può diventare una connessione capace di arricchirci”

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