Nuovo stop ai voli all’aeroporto di Catania

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Sono sospese, nuovamente, tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 15, ora locale di oggi 29 settembre.

CATANIA, 29 Settembre 2026 – A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stato disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3 dell’aeroporto di Catania.

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