Nuovo stop ai voli all’aeroporto di Catania

CATANIA, 29 Settembre 2026 – A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stato disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3 dell’aeroporto di Catania.
Sono sospese, nuovamente, tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 15, ora locale di oggi 29 settembre.
I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.