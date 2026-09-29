  • 29 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 29 Settembre 2026 -
Cultura | Modica | Slider

Riconoscimento prestigioso a Roma: Premio Speciale della Critica al libro “Letteratura come interpretazione della vita” di Domenico Pisana

Ennesimo riconoscimento allo scrittore modicano
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ROMA, 29 Settembre 2026 –  – Un importante traguardo culturale e letterario che unisce la critica accademica, il respiro internazionale e la riflessione profonda sull’esistenza. Il volume “Letteratura come interpretazione della vita. Percorsi critici” dello scrittore e poeta modicano, Domenico Pisana, è stato insignito del Premio Speciale della Critica nell’ambito della XIII Edizione del Premio Internazionale d’Eccellenza “Città del Galateo” 2026. La comunicazione ufficiale del riconoscimento è giunta dalla Presidente del Premio, Regina Resta.

La cerimonia di premiazione della Sezione H del concorso si svolgerà l’8 ottobre 2026, alle   15, in una cornice di altissimo valore istituzionale e culturale: la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, presso il Complesso di Palazzo della Minerva a Roma, a testimonianza del prestigio raggiunto dalla manifestazione.

L’opera premiata – che vanta una raffinata prefazione a cura di Wafaa Raouf El Beih, ordinaria di Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea presso l’Università di Helwan al Cairo, in Egitto – rappresenta il frutto di un lungo itinerario di ricerca. Già presentato con successo lo scorso anno al Cairo, il libro esplora e approfondisce gli aspetti tematici di maestri assoluti della nostra poesia e narrativa come Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Clemente Rebora, Eugenio Montale, Salvatore Quasciomodo, Umberto Saba, Federico García Lorca, Luigi Capuana, Giovanni Verga, Gesualdo Bufalino, Leonardo Sciascia e Pier Paolo Pasolini. Come sottolinea la professoressa El Beih nella prefazione, il testo “mette a tema il modo con cui la letteratura recupera l’esperienza umana condotta tra due conoscenze, una divina e l’altra filosofica, rivelando i possibili suoi rapporti con la società e con la storia”.

Accogliendo il riconoscimento con vivo sentimento di gratitudine e soddisfazione, Pisana ha sottolineato come questo premio confermi un percorso in cui la poesia e la letteratura diventano una vera e propria missione: un modo per vivere e diffondere una visione soteriologica e ricostruttrice dell’esistenza, capace di aiutare l’uomo a leggere dal di dentro se stesso, i suoi rapporti con l’altro, con la società e con il mondo.

Il prestigioso risultato è frutto del giudizio di un’autorevole Giuria presieduta da Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore, e composta da Suor Rebecca Nazzaro, superiora generale delle Missionarie della Divina Rivelazione, Francesco Lenoci, docente dell’Università Cattolica di Milano, Hafez Haidar, poeta e Cavaliere, Ufficiale e Commendatore della Repubblica Italiana, Maria Pia Turiello, Presidente del Comitato Scientifico, e Regina Resta, Presidente del Premio. “A tutti loro va il più sentito ringraziamento per aver premiato un cammino di ricerca che unisce indissolubilmente parola, storia e interiorità”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube