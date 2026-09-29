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Ragusa

Straordinario successo a Ragusa per “Agorà – Storie di anime siciliane”

La Pro Loco di Scicli e le istituzioni regionali sostengono il talento dei giovani e la grande tradizione equestre del territorio
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Ragusa, 29 settembre 2026 – Una serata di grande emozione e spettacolarità ha visto protagonista a Ragusa “Agorà – Storie di anime siciliane”, intenso spettacolo equestre realizzato su invito dell’A.S.D. Spettacoli Equestri di Maria Purità. L’evento ha conquistato il pubblico attraverso un suggestivo intreccio di arte equestre, musica, tradizione e cultura siciliana. Ideato e creato da Giovanni Donzella e Raffaele Caccamo, con la direzione artistica di Maria Grazia Galesi, “Agorà” ha riportato in scena l’anima autentica di una piazza siciliana degli anni ’20, fatta di gesti semplici, mestieri antichi e momenti di quotidianità. Il ritmo del fabbro al lavoro accanto al suo giovane aiutante, la convivialità dei tavolini delle antiche osterie, il passeggio delle donne e l’atmosfera di una Sicilia d’altri tempi hanno fatto da cornice a una storia poetica e coinvolgente: quella di un uomo in partenza verso un futuro lontano, accompagnato dalla presenza fedele e simbolica del cavallo, compagno di vita e protagonista assoluto dello spettacolo. A sostenere fortemente l’iniziativa è stata la Pro Loco di Scicli, che ha scelto di credere nel talento e nella passione di un gruppo di giovani legati profondamente alla cultura equestre del territorio. In una realtà come Scicli, dove la tradizione dei cavalli e dell’arte equestre affonda le proprie radici nella storia locale, investire su iniziative di questo tipo significa valorizzare le competenze e le passioni delle nuove generazioni, contribuendo al tempo stesso alla promozione del territorio e allo sviluppo di un turismo culturale legato alle tradizioni e al mondo equestre. Un sentito ringraziamento va alle istituzioni regionali che hanno sostenuto l’iniziativa attraverso il prestigioso patrocinio oneroso concesso dal Presidente del Consiglio dell’Assemblea Regionale Siciliana e dall’Assemblea Regionale Siciliana, a testimonianza dell’attenzione rivolta alla valorizzazione delle tradizioni e delle espressioni culturali del territorio. Fondamentale è stato inoltre il contributo degli sponsor privati, tra cui AGRIMOV e SELLERIA GIALLONGO, che hanno sostenuto concretamente la realizzazione del progetto. “Agorà” ha regalato al pubblico momenti di grande spettacolarità, alternando suggestivi quadri di cavalli in libertà all’energia e alla precisione dei caroselli equestri. La presenza contemporanea di cavalieri e figuranti ha reso la scena particolarmente ricca e dinamica, accompagnando gli spettatori all’interno di un racconto capace di unire memoria, tradizione, emozione e passione. Un ringraziamento particolare va inoltre all’A.S.D. Spettacoli Equestri, nella persona di Maria Purità, per aver creduto nel gruppo e per il prezioso sostegno offerto alla realizzazione dello spettacolo.

I Cavalieri

Raffaele Caccamo, Giuseppe Causarano, Salvatore Causarano, Maddy Cartia, Mattia Amorelli, Vincenzo Maggio, Alex Marinero, Giovanni Donzella, Luigi Alescio, Giovanni Di Marco, Manuel Di Benedetto, Riccardo Di Benedetto, Gaetano Mansueto, Leonardo Donzella, Giuseppe Decaro, Giovanni Agnello, Angelo Vaccaro, Dino Ciavorella, Franco Donzella, Salvatore Ficili e Andrea Carbone.

I Figuranti

Margherita Veneziano, Sciana Mansueto, Nicolò Galesi, Marco Galanti, Riccardo Marinero, Valeria Migliorino, Laura Migliorino, Fabiana Occhipinti, Sofia Iacono, Giulia Parisi Assenza, Asia Calabrese, Paolo Alescio e Sarta Giuseppe.

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