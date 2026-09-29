Scicli, 29 settembre 2026 – Francesca Schirò è da ieri sera consigliere comunale di Scicli. Subentra a Bruno Ignazio Mirabella che si è dimesso dalla carica. Schirò rappresenterà la lista Scicli Bene in Comune.
Per la prima volta nella storia metà del consiglio comunale di Scicli è rappresentato da donne, 8 consigliere su 16.
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2 commenti su “Scicli. Francesca Schirò consigliera comunale. Per la prima volta metà del Consiglio è donna”
Conta la quantità, non la qualità… O viceversa? Boh.
Certo se tutte le donne in carica fossero come la vdl, la lagarde e la kallas, potremmo dire veramente che la società si è evoluta e la recente competizione indotta fra uomini e donne sia stata vinta in politica.
Sig. Paolo, tempo fa si diceva che con le donne al potere si facevano meno guerre.
Lei cita le streghe di Bruxelles e francamente tutta sta qualità non si vede e nemmeno si percepisce. Di contro l’unica quantità che hanno messo in campo sono soldi, armi e vaccini. Poi non dimentichi che ci sono le quote rosa da rispettare e a proposito di evoluzione, ora abbiamo le quote gay, transgender, nere e ultimo acquisto quelle musulmane. Quest’ultimi se prendono il potere le donne potranno tornare a farsi la “sciallina” di lana e fare trovare pronto in tavola.