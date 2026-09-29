Scicli. Francesca Schirò consigliera comunale. Per la prima volta metà del Consiglio è donna

Per la prima volta nella storia metà del consiglio comunale di Scicli è rappresentato da donne, 8 consigliere su 16.

Scicli, 29 settembre 2026 – Francesca Schirò è da ieri sera consigliere comunale di Scicli. Subentra a Bruno Ignazio Mirabella che si è dimesso dalla carica. Schirò rappresenterà la lista Scicli Bene in Comune.

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