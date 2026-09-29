  • 30 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Settembre 2026 -
Politica | Scicli

Scicli. Francesca Schirò consigliera comunale. Per la prima volta metà del Consiglio è donna

Subentra a Bruno Ignazio Mirabella. Rappresenterà il movimento politico Scicli Bene in Comune
  • 2
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 29 settembre 2026 – Francesca Schirò è da ieri sera consigliere comunale di Scicli. Subentra a Bruno Ignazio Mirabella che si è dimesso dalla carica. Schirò rappresenterà la lista Scicli Bene in Comune.

Per la prima volta nella storia metà del consiglio comunale di Scicli è rappresentato da donne, 8 consigliere su 16.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

2 commenti su “Scicli. Francesca Schirò consigliera comunale. Per la prima volta metà del Consiglio è donna”

  1. Paolo

    Conta la quantità, non la qualità… O viceversa? Boh.
    Certo se tutte le donne in carica fossero come la vdl, la lagarde e la kallas, potremmo dire veramente che la società si è evoluta e la recente competizione indotta fra uomini e donne sia stata vinta in politica.

    1
  2. Tonino Spinello

    Sig. Paolo, tempo fa si diceva che con le donne al potere si facevano meno guerre.
    Lei cita le streghe di Bruxelles e francamente tutta sta qualità non si vede e nemmeno si percepisce. Di contro l’unica quantità che hanno messo in campo sono soldi, armi e vaccini. Poi non dimentichi che ci sono le quote rosa da rispettare e a proposito di evoluzione, ora abbiamo le quote gay, transgender, nere e ultimo acquisto quelle musulmane. Quest’ultimi se prendono il potere le donne potranno tornare a farsi la “sciallina” di lana e fare trovare pronto in tavola.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube