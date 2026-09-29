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Politica | Scicli

Buoni spesa per le scuole dell’infanzia, il Comune di Scicli cerca operatori economici che aderiscano

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Scicli, 29 settembre 2026 – Il Comune di Scicli ha in programma anche per l’anno scolastico 2026/2027 il “Tempo mensa”, destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia: un contributo volto all’abbattimento del costo del pasto, grazie a buoni spesa/voucher utilizzabili presso gli operatori economici aderenti all’iniziativa. Gli operatori aderenti provvederanno alla fornitura dei pasti agli alunni e ai pasti destinati al personale docente e non docente delle scuole dell’infanzia ricadenti nel comune. Per i pasti degli alunni il Comune riconoscerà all’operatore aderente il valore del contributo effettivamente utilizzato dalle famiglie beneficiarie e regolarmente rendicontato. Per i pasti destinati al personale docente e non docente, il pagamento sarà effettuato direttamente dal Comune all’operatore aderente.

È stato perciò pubblicato un Avviso finalizzato all’individuazione degli operatori economici interessati ad aderire all’iniziativa e alla conseguente formazione di un elenco degli operatori aderenti. Possono manifestare il proprio interesse gli operatori economici regolarmente autorizzati all’esercizio di attività di produzione, preparazione e/o somministrazione di alimenti e pasti, quali gastronomie, ristoranti, pizzerie, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività di produzione e vendita di alimenti e pasti. Gli operatori interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando l’allegato all’Avviso mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it entro e non oltre il 6 ottobre prossimo.

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