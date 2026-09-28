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Attualità | Modica

Dal passato al futuro del gelato: il successo di “Gusto Unico” a Modica

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Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 28 Settembre 2026 – Restare al Sud per scrivere una storia nuova, senza un’eredità di famiglia da raccogliere, ma con una visione precisa e una passione smisurata. È questa la scommessa vinta da Matteo Barone, giovane maestro gelatiere che ha scelto la sua Modica per dar vita a un progetto d’eccellenza: la gelateria Gusto Unico.
Aperta nel giugno del 2025, la gelateria non è solo un’attività commerciale, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti. Come spiega lo stesso Barone, l’obiettivo è chiaro: “Riportare il gelato a quello che è, senza scorciatoie, valorizzando le materie prime d’eccellenza del nostro territorio”.
Nato da un percorso personale e non familiare, l’amore di Matteo per il gelato inizia a soli 15 anni, sperimentando in casa con una piccola gelatiera. La sua determinazione lo ha portato a frequentare corsi professionali durante le superiori e, successivamente, a conseguire la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari a Catania.
Il suo metodo si fonda su tre pilastri fondamentali:
Materie prime selezionate: Scelte direttamente dal produttore, rigorosamente senza coloranti né conservanti.
Bilanciatura artigianale attraverso uno studio approfondito gusto per gusto, rifiutando l’uso di basi pronte;
Protezione costante del prodotto da ossidazioni, irrancidimento e sbalzi termici.

Tra le creazioni più iconiche spicca il sorbetto alla carruba, un vero e proprio viaggio sensoriale e un tributo ai ricordi d’infanzia trascorsi a raccogliere carrube con il nonno.
La preparazione è frutto di un lavoro meticoloso: le carrube vengono tostate in forno per circa trenta metri e lasciate in infusione in acqua per tutta la notte. L’infuso viene poi filtrato, mantecato e arricchito con succo di arancia rossa di Sicilia, che dona la giusta acidità per pulire il palato a ogni cucchiaino. Il risultato è un profilo aromatico unico, con note che richiamano il caramello, il cacao e il miele.
A pochissimi anni dall’apertura, il consenso è unanime. Per gli adulti, ogni assaggio è un tuffo nella memoria; per i più giovani, una rivelazione moderna e originale. Con “Gusto Unico”, Matteo Barone ha dimostrato che quando la competenza scientifica incontra il rispetto per le proprie radici, il risultato non può che essere straordinario.

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1 commento su “Dal passato al futuro del gelato: il successo di “Gusto Unico” a Modica”

  1. leo

    A Frigintini è arrivata una vera eccellenza! Complimenti al Maestro Matteo Barone per passione e la creatività! Il tuo gelato non è solo buono, è un piccolo capolavoro. Si sente l’amore e la cura che ci metti in ogni gusto. Sei ufficialmente pericoloso per la mia dieta! Il tuo gelato è una droga legale. Non ho mai assaggiato niente di così buono. Sei un vero Maestro! Continua così!

    2

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