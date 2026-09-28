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Ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania

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Catania, 28 settembre 2026 – Fine dello stato di allerta all’aeroporto di Catania. A causa di un rallentamento dell’emissione di cenere dal cratere di Nord-Est del vulcano, con un’attività più debole confinata nella zona sommitale dell’Etna e in assenza di nube eruttiva, torna pienamente operativo l’aeroporto internazionale di Catania: non si registrano restrizioni dei voli in arrivi e partenze. La decisione arriva con la cessazione dell’emergenza Etna e il passaggio da rosso ad arancione del livello Vona per l’aviazione.

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