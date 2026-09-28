Ragusa, Bando Centro Storico: incontro con la cittadinanza

Ragusa, 28 settembre 2026 – Hai domande sul Bando Centro Storico? Portale in piazza.

Mercoledì 30 settembre si terrà un incontro aperto a tutti, dedicato a chi vuole capire come funziona il bando e come partecipare.

I rappresentanti dell’Amministrazione saranno presenti con i tecnici dell’Ufficio Centro Storico per rispondere alle domande, offrire brevi consulenze informative e fissare appuntamenti dedicati.

Nella stessa sede sarà approfondito anche l’avviso Credito Sviluppo 2026 promosso dall’Assessorato allo Sviluppo economico.

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