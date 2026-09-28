Scicli. Lopes si dimette dalla Commissione Bilancio, mancanza di trasparenza e condivisione

Scicli, 28 settembre 2026 – Il consigliere Marco Lopes formalizza le sue dimissioni dalla commissione consiliare: «Scicli ha bisogno di un cambio di passo radicale e di trasparenza, la commissione invece è ridotta ad un mero organo di ratifica». Per questo il consigliere Lopes rassegna formalmente le proprie dimissioni da componente della Commissione Bilancio. Una decisione definitiva, sofferta, ma inevitabile, motivata da un netto dissenso nei confronti del metodo di governo adottato dall’amministrazione comunale e dall’operato del Sindaco, che a più riprese ha dimostrato la mancanza di rispetto verso i consiglieri comunali ed il civico consesso tutto, calpestando il lavoro di chi si spende per il territorio.

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Dice Lopes: “Oggi intervengo in quest’aula per rassegnare formalmente le mie dimissioni da componente della Commissione Bilancio, decisione sofferta ma inevitabile! Essa non rappresenta un disimpegno nei confronti della comunità, al contrario, è un atto di profonda responsabilità politica e istituzionale e al tempo stesso, un segnale di netto dissenso nei confronti del metodo di governo adottato da questa amministrazione e, in primis, dal Sindaco, reduce da un’azione amministrativa da “teatrino” che in quasi cinque anni ha perso numerosi pezzi della sua maggioranza; che non ha proceduto ad alcuna nomina dell’assessore al turismo e non è riuscito nel risultato dell’approvazione del PUG. Un’azione amministrativa priva di una visione strategica d’insieme che ha disatteso le priorità reali dei cittadini o che le ha affrontate con colpevole ritardo”.

“Scicli merita una guida lungimirante, capace di programmare il futuro, di intercettare le reali esigenze del territorio e di gestire con rigore e trasparenza le risorse pubbliche. Purtroppo, nulla di tutto ciò si è concretizzato. Per questo sostengo che continuare a sedere in quella Commissione, fingendo che la situazione economica e amministrativa dell’ente sia sotto controllo o che vi sia una reale volontà di ascolto e condivisione, equivarrebbe a essere complici di una gestione fallimentare. Le dimissioni sono la mia risposta secca, tali scelte non mi rappresentano!”

“Scicli ha bisogno di un cambio di passo radicale, di trasparenza e di un’amministrazione che rimetta al centro il bene comune anziché la gestione ordinaria e miope dei problemi. Lascio questo incarico con la coscienza pulita e con la ferma intenzione di continuare a svolgere il mio mandato di consigliere comunale, dai banchi dell’opposizione, con ancora più determinazione e intransigenza”.

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