L’Unitre siciliana guarda al futuro e si prepara per il nuovo anno accademico

Catania, 04 ottobre 2026 – Convocato e presieduto dal responsabile regionale, Enzo Cavallo, Presidente dell’Unitre di Modica e Consigliere nazionale, si è riunito a Catania il Coordinamento Regionale delle Sedi siciliane dell’Università della Terza e delle Tre Età, con la qualificata e qualificante presenza del Presidente Nazionale Piercarlo Rovera, del Responsabile della Segreteria Nazionale Simone Tosto e di Giuseppe Ancona, consigliere e componente dell’esecutivo nazionale.

E’ stata una riunione fortemente voluta da tanti ed ha fatto registrare una partecipazione senza precedenti, ricca di spunti e di proposte che, una volta recepiti e messi in campo, non potranno non dare una significativa spinta per un ulteriore rilancio dell’Associazione in Sicilia. Una occasione vissuta intensamente con numerosi interventi che hanno arricchito l’ampio ed articolato dibattito che ha fatto seguito alla relazione introduttiva del Coordinatore ed agli interventi dei “vertici” nazionali. Con la riunione è stato fatto il punto sulla attività, sempre più ricca di iniziative destinate ai sempre più numerosi associati, dell’Unitre nel Paese e, con particolare attenzione, in Sicilia. E se a tutti è stata offerta la possibilità di parlare delle tante esperienze messe in campo negli scorsi anni, ogni rappresentante ha potuto avanzare progetti utili a tutti.

Proposte ben precise sono state formulate per l’apertura di nuove Sedi e per incoraggiare nuovi gemellaggi per favorire nuove conoscenze, per conoscere nuovi posti, per fare nuove esperienze. Da parte di tutti l’impegno massimo per sostenere l’azione della Sede Nazionale impegnata ad allargare la base sociale per ottenere l’importante riconoscimento di “rete sociale” nell’interesse di tutti gli associati delle oltre 360 Sedi operanti su tutto il territorio nazionale. Dal dibattito è emerso il penalizzante comportamento di molte istituzioni locali e del Governo della Regione Siciliana che non presta sufficiente attenzione al ruolo che l’Unitre esercita a favore degli associati alle Sedi siciliane. All’uopo è stato sottolineato come, quando i responsabili che operano le scelte e gestiscono le risorse, si rivolgono al Terzo Settore e a coloro che applicano e valorizzano il volontariato, di volta in volta, dimenticano, in maniera inaccettabile, di convocare l’Unitre. E’ per questo che è stato dato mandato al Coordinatore di chiedere un incontro con una delegazione dell’Associazione con l’Assessore Regionale alla Famiglia. E’ stato deciso anche di costituire un “gruppo di lavoro” per la elaborazione, con la collaborazione della Sede nazionale, di un documento da consegnare ufficialmente in occasione di tale incontro. Da considerare infine che dagli umori dei numerosi partecipanti e dalle affermazioni di tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito è emerso che l’ottima riuscita della riunione si è rivelata assai utile per confermare l’importante ruolo dell’Associazione a favore dei Soci e di tutta la società.

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