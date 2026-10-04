Calcio. Frigintini sconfitto di misura a Sommatino, un gol allo scadere del primo tempo condanna i rossoblu al ko

Tabellino:

Sommatinese 1

Frigintini 0

Marcatore: pt 45′ Gancitano

Sommatinese: Tatoli, Giuseppe Tavella, Terrana, Marotta, Miraglia, Pira, Gancitano, Gabriel Tavella, Napoli, Falanga (19′ st Cigna), Vitale. All. Totò Sammartino.

Frigintini: Caruso, Macauda, Amato (32′ st Vitale), Concolino, Mallia, Arrabito,Sangiorgio,Gazzè, Drago, Lo Magno, Giurdanella (5′ st Spadaro). All Ciccio Di Rosa.

Arbitro: Giorgio Beltempo di Palermo

Assistenti: Davide Ferrante di Palermo e Salvatore Gruttadauria di Caltanissetta

Sommatino, 04 ottobre 2026 – Primo stop in campionato per il Frigintini di Ciccio Di Rosa, che esce sconfitto dal “Peppe Tricoli” di Sommatino per mano dei granata di Totò Sammartino.

Una sconfitta arrivata al tramonto della prima frazione di gioco, dopo un primo tempo in cui la formazione modicana ha sciupato in un paio di circostanze l’occasione per passare in vantaggio.

La Sommatinese si è difesa con ordine cercando di tanto in tanto di punzecchiare la retroguardia ospite che al primo vero affondo dei padroni di casa è costretta a capitolare.

Al 45′, infatti, i padroni di casa passano in vantaggio con Gancitano, bravo a ribadire in rete dopo un batti e ribatti in area di rigore.

Un gol che ha pesato sul morale dei rossoblu (oggi in maglia bianca) che tornano negli spogliatoi con una rete da recuperare.

Nella ripresa, il Frigintini alza ulteriolmente il ritmo del suo gioco e costringe sulla difensiva i padroni di casa che soffrono la pressione ospite, ma riescono a difendersi grazie anche alle ottime parate di Tatoli. Il classe 2006, infatti, in un paio di circostanze si è disimpegnato alla grande riuscendo a tenere inviolata la sua porta.

Al 25′ i rossoblu vanno vicinissimi al pareggio con la conclusione di Sangiorgio, che impegna severamente Tatoli che risponde alla grande all’attaccante modicano.

Al 26′ il Frigintini trova la rete del pari con Drago, bravo a sfruttare il cross basso dalla sinistra, ad anticipare il portiere e insaccare, ma per il direttore di gara il numero 9 rossoblu commette fallo sul portiere e invalida quello che sarebbe stato il gol dellì1 – 1.

il Frigintini insiste e al 37′ va nuovamente vicino al pareggio. Rimessa laterale di lunga gittata di Concolino che dall’out di destra fa arrivare la palla in area avversaria, dove Sangiorgio trova lo spazio per la girata a rete che finisce di poco alta sulla traversa.

Al 40′ la Sommatinese resta in dieci per il doppio cartellino giallo rimediato da Gancitano che, già ammonito commette un brutto fallo su Gazzè. L’arbitro estrae il secondo giallo e lo manda in anticipo sotto la doccia.

Al 43′ altra occasione per gli ospiti. Gazzè batte un calcio piazzato dal vertice sinistro dei sedici metri avversari, con palla che sta per insaccarsi sotto la traversa, ma Tatoli in bello stile e con un bel colpo di reni riesce a deviare in angolo.

Poi dopo 5′ di recupero il direttore di gara emette il triplice fischio e manda definitivamente le due squadre negli spogliatoi con la Sommatinese che con tanta sofferenza riesce a riscattare la pesante sconfitta di Serradifalco e con il Frigintini che esce a testa alta dal rettangolo di gioco condannato da un episodio alla fine della prima frazione di gioco. I rossoblu dovranno ripartire dalla buona prestazione di oggi e concentrasi sulla gara casalinga di domenica prossima quando al “Pietro Scollo” sarà nuovamente derby ibleo contro il Comiso.

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