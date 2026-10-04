Atto vandalico contro la sede di Noi Moderati a Scicli: distrutta la vetrata d’ingresso

SCICLI, 04 Ottobre 2026 – Atto vandalico contro la sede di Noi Moderati a Scicli. Questa mattina, l’ingresso del circolo politico si è presentato con il vetro della porta d’ingresso completamente in frantumi, come documentato dalla foto che pubblichiamo.

La scoperta ha lasciato sgomenti i membri del partito, che hanno espresso la loro ferma condanna attraverso una nota ufficiale.

“Condanniamo fermamente questo gesto indegno, che non appartiene assolutamente all’identità della città di Scicli”, dicono. “Siamo increduli e senza parole, con una profonda amarezza ma una seria riflessione di condanna, fermezza e perseveranza nel proseguire il nostro cammino!!!”.

L’episodio ha suscitato sconcerto nella comunità locale. Al momento non sono noti gli autori né il movente del vile atto, che è stato denunciato alle autorità competenti.

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