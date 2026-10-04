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Politica | Scicli

Danni alla sede di Noi Moderati a Scicli, la solidarietà di Guglielmo Scimonello: «Gesto vile che ferisce la democrazia»

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SCICLI, 4 Ottobre 2026 – Il candidato sindaco di Scicli, Guglielmo Scimonello, interviene duramente sull’episodio criminale che ha colpito nottetempo la sede politica del partito Noi Moderati in via Fiumillo, esprimendo la propria ferma condanna per il danneggiamento della porta a vetri della sezione.

«Esprimo la mia più sincera e totale solidarietà ai dirigenti, ai militanti e alla comunità politica di Noi Moderati di Scicli per questo intollerabile atto vandalico – dichiara Guglielmo Scimonello –. Le sedi di partito sono presidi fondamentali di partecipazione democratica, della libertà di pensiero e del civile confronto, spazi che meritano il massimo rispetto a prescindere dalle diverse sensibilità e appartenenze.»

Il candidato sindaco ha poi aggiunto un invito a mantenere fermi i valori della comunità locale: «Scicli ha una lunga storia di convivenza civile e democratica che non può e non deve essere scalfita da gesti così vili ed estranei alla nostra cultura. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili vengano identificati al più presto. A Noi Moderati va il mio incoraggiamento a proseguire con serenità la propria attività politica sul territorio.»

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