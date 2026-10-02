Donazione degli organi, arriva il progetto QR Code: informazione e consapevolezza al rinnovo della carta d’identità

RAGUSA, 02 Ottobre 2026 – Un QR code per promuovere la cultura della donazione degli organi e accompagnare i cittadini verso una scelta consapevole in vista del rinnovo della carta d’identità. È questo il cuore del nuovo progetto presentato questa mattina, promosso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa in collaborazione con la Lega Pro Vita.

L’iniziativa nasce per colmare un vuoto informativo e offrire gli strumenti necessari prima del momento istituzionale in cui si è chiamati a esprimersi. “Abbiamo accolto un suggerimento importante perché è proprio in occasione del rinnovo della carta d’identità che i cittadini sono chiamati a esprimere la propria volontà sulla donazione degli organi”, ha sottolineato la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari. “È quindi il momento giusto per offrire un’informazione corretta e permettere a ciascuno di compiere una scelta consapevole. Esprimere il proprio consenso è un gesto di grande umanità e lungimiranza”.

Entrando nel dettaglio tecnico, Corrado Garofalo, presidente della Lega Pro Vita, ha spiegato come funzionerà lo strumento: “Attraverso un QR Code il cittadino viene indirizzato a una pagina web dove può trovare cinque brevi video, realizzati con linguaggi diversi, che affrontano il tema della donazione degli organi e invitano a riflettere prima di esprimere la propria volontà”. I filmati sono stati firmati da Gianluca Tela, mentre a prestare il volto come testimonial della campagna è l’attore modicano Andrea Tidona.

Un’iniziativa corale che vede in prima linea le istituzioni sanitarie e locali. Il direttore generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago, ha ribadito la costante attenzione dell’Azienda sulla promozione della cultura del dono. Per la capillare diffusione sul territorio saranno fondamentali i Comuni, come confermato dal vicesindaco di Vittoria Giuseppe Fiorellini e dall’assessore del Comune di Ispica Sonia Calabrese. Alla presentazione ha preso parte anche il presidente dell’Avis Provinciale, Salvatore Poidomani, a rimarcare il ruolo cruciale del mondo associativo nella sensibilizzazione della cittadinanza.

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