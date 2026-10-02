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Pozzallo | Politica

Pozzallo, la proposta di Quintilia Celestri: “Intitoliamo l’Aula consiliare a Patrizia Burrafato”

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POZZALLO, 02 Ottobre 2026 – Pozzallo vuole ricordare Patrizia Burrafato (foto) intitolandole l’Aula consiliare del municipio. L’attuale presidente della civica assise Quintilia Celestri questa mattina ha protocollato una proposta ufficiale indirizzata al Sindaco, alla giunta e ai colleghi del consiglio comunale.

L’iniziativa nasce per immortalare la memoria di una figura che ha segnato profondamente la vita della comunità pozzallese. Nel documento, Celestri sottolinea come Patrizia Burrafato — ricordata sia per il suo ruolo istituzionale come Presidente del Consiglio Comunale sia per il costante impegno nel sociale — abbia fatto dell’equilibrio, del dialogo e dell’ascolto i pilastri del proprio agire quotidiano.

“La richiesta di intitolazione non vuole essere soltanto un atto di doverosa riconoscenza, ma rappresenta un’eredità morale e un punto di riferimento per le future generazioni. Un modo concreto per imprimere per sempre nella memoria collettiva della città il valore umano, politico e sociale di una donna che ha dedicato la sua vita al bene di Pozzallo – dice Celestri”.

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