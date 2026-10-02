Pozzallo, la proposta di Quintilia Celestri: “Intitoliamo l’Aula consiliare a Patrizia Burrafato”

POZZALLO, 02 Ottobre 2026 – Pozzallo vuole ricordare Patrizia Burrafato (foto) intitolandole l’Aula consiliare del municipio. L’attuale presidente della civica assise Quintilia Celestri questa mattina ha protocollato una proposta ufficiale indirizzata al Sindaco, alla giunta e ai colleghi del consiglio comunale.

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