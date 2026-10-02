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Finta società di autonoleggio incassa la caparra e sparisce: donna denunciata dalla Polizia a Comiso

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COMISO, 02 Ottobre 2026 – Una truffa ben congegnata ai danni di un cittadino si è conclusa con la denuncia di una trentacinquenne originaria della Campania, deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, ha preso il via lo scorso giugno a seguito della denuncia presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna era riuscita a guadagnarsi la fiducia dell’uomo presentandosi falsamente come operatrice di una società regolarmente attiva nel settore del noleggio di autovetture.

Con raggiri e artifizi, l’indagata aveva convinto il malcapitato a effettuare un bonifico bancario dell’importo complessivo di 1.400 euro, spacciandolo per il pagamento dell’anticipo necessario per assicurarsi la locazione di un’auto. Una volta incassata la somma, tuttavia, il veicolo non è mai stato consegnato e l’interlocutrice si è resa irreperibile, facendo scattare le verifiche che hanno permesso di identificare e denunciare la presunta responsabile.

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