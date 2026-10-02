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Cronaca | Vittoria

Più ordine e sicurezza nel centro storico: intensificati i controlli della Polizia Locale a Vittoria

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Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 02 Ottobre 2026 – Proseguono con costanza le operazioni di controllo condotte dalla Polizia Locale nel centro cittadino di Vityoria, con l’obiettivo prioritario di contrastare il degrado urbano, arginare i fenomeni di bivacco e reprimere le violazioni legate alla circolazione dei monopattini. Un’attività capillare e mirata che, nel corso dell’ultimo intervento, ha visto l’impiego operativo di 12 agenti impegnati sul campo per garantire standard più elevati di sicurezza, decoro e vivibilità negli spazi pubblici.
Il bilancio dell’operazione restituisce numeri significativi: sono infatti 34 le persone identificate dagli operatori, mentre 5 monopattini sono stati sottoposti a sequestro e 8 verbali di contestazione sono stati elevati per varie irregolarità. L’azione di monitoraggio ha toccato diverse aree strategiche del centro storico, concentrandosi in particolare in via Cavour, piazza del Popolo, via Cacciatori, via Vicenza e nei Portici Vittoria Colonna, dove sono state inoltre sottoposte a verifica 5 autovetture.
L’impegno della Polizia Locale va ben oltre la mera risposta sanzionatoria: la strategia di presidio punta fortemente sulla prevenzione, arginando sul nascere quelle situazioni che rischiano di compromettere la vivibilità urbana e la fruibilità dei luoghi di aggregazione. Questa presenza costante e visibile sta ricevendo riscontri positivi da parte della comunità. Residenti e frequentatori del centro storico segnalano una maggiore percezione di ordine e sicurezza, riscontrando con favore l’azione di tutela degli spazi pubblici. I controlli proseguiranno senza sosta anche nei prossimi giorni, confermando la ferma volontà di assicurare il pieno rispetto delle regole e una vicinanza concreta al territorio.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

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1 commento su “Più ordine e sicurezza nel centro storico: intensificati i controlli della Polizia Locale a Vittoria”

  1. Tarallucci e vino

    Più ordine e sicurezza? Amministrata dalla sinistra e sono nel far West.
    A Modica i monopattini circolano anche sulla statale 115 privi di tutto, targa assicurazioni è senza casco.
    Personalmente ho visto passarne uno davanti un posto di blocco privo di tutto, senza essere fermato, Corso Umberto.

    2

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