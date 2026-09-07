Ispica, l’avanzamento dei lavori sul Loggiato del Sinatra ed il nuovo progetto di illuminazione artistica

Ispica, 07 settembre 2026 – Prosegue a ritmo serrato l’impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio monumentale del sud-est siciliano. L’Onorevole Ignazio Abbate ha promosso e partecipato a un importante sopralluogo operativo presso il Loggiato del Sinatra, antistante la Basilica di S. Maria Maggiore a Ispica, uno dei simboli più iconici del barocco tardo-settecentesco dell’Isola. Alla visita sul campo hanno preso parte i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Ispica, guidata dal Sindaco Pierenzo Muraglie, i funzionari della Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa, i rappresentanti della Confraternita di S.Maria Maggiore e i responsabili della ditta esecutrice dell’opera. L’incontro è servito a verificare da vicino e in modo capillare lo stato di avanzamento del cantiere, reso possibile grazie ad un finanziamento ad hoc di 250.000,00 euro ottenuto tramite un emendamento promosso dallo stesso parlamentare ibleo. Gli interventi di restauro coordinati dalla Soprintendenza di Ragusa procedono secondo la tabella di marcia stabilita. L’opera ha visto la realizzazione di una serie di lavorazioni tecniche ad alta precisione finalizzate a restituire decoro e stabilità strutturale all’opera del Sinatra: dalla rimozione delle patine biologiche e pulitura delle superfici tramite microsabbiatura, al trattamento conservativo delle superfici lapidee per arrestare il degrado; dalla sigillatura dei giunti e raccordo cromatico, all’applicazione di protezioni finali contro gli agenti atmosferici. Da oggi parte la seconda fase dei lavori che prevede la sostituzione integrale degli infissi danneggiati e il ripristino dei portoncini in legno originali. A margine della verifica tecnica, è emersa inoltre un’importante novità legata al decoro e alla fruizione notturna del monumento: la Soprintendenza valuterà l’ipotesi di redigere un’integrazione progettuale per l’illuminazione artistica che valorizzi sia la piazza sia l’intero Loggiato del Sinatra, sulla scia del brillante intervento già realizzato in precedenza per la facciata della Basilica. “Il Loggiato del Sinatra rappresenta il simbolo architettonico che identifica la comunità di Ispica e incanta i visitatori di tutto il mondo – ha dichiarato l’Onorevole Ignazio Abbate – e vedere oggi il cantiere in piena attività conferma la bontà del percorso intrapreso. Grazie allo stanziamento di 250 mila euro che ho fortemente voluto, stiamo sanando le criticità del tempo per restituire piena luce a questo capolavoro. La sinergia sul campo tra la ditta, la Soprintendenza, la Parrocchia e l’Amministrazione Comunale è la chiave per garantire tempi certi e lavori di altissimo livello artistico e tecnico. L’obiettivo resta chiaro: concludere l’intero cantiere entro la fine del 2026.” L’Onorevole Abbate ha poi evidenziato le prospettive legate al nuovo impianto di illuminazione: “Una volta finito l’intervento, bisognerà pensare alla nuova illuminazione che andando a completare quanto già fatto per la facciata della Chiesa, consentirà di esaltare la bellezza di questo sito monumentale, compresa la piazza, anche nelle ore serali, trasformandolo in un grande attrattore turistico e culturale. Desidero ringraziare ancora una volta la Soprintendenza di Ragusa, la ditta esecutrice, la Diocesi e l’Amministrazione Comunale per il costante spirito di collaborazione nell’interesse esclusivo del nostro territorio.”

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