Coppa Sicilia su strada: a Terme Vigliatore gran finale per la Motyka Bike School

Modica, 07 settembre 2026 – Si è disputata ieri a Terme Vigliatore, la VI^ e ultima tappa su strada di Coppa Sicilia del circuito giovanile.

Tra le squadre protagoniste dell’ultima tappa regionale la Motyka Bike School, che in terra messinese conquista due podi e il sesto posto tra le squadre partecipanti alla kermesse.

Nonostante qualche difficoltà riscontrata lungo il tracciato, i giovanissimi atleti del sodalizio modicano hanno confermato la crescita esponenziale di questa stagione.

Nella categoria G2M, trionfo meritatissimo per Santiago Borgese, che con una grande rimonta ha scalato posizioni su posizioni riuscendo poi a tagliare per primo il traguardo.

Nella categoria G4M è stato Nicolò Tagliarini a portare in alto il vessillo giallonero della Motyka Bike School. Il talentino della squadra modicana, infatti, grazie all’ottima gestione della gara è riuscito a far parte della volata finale riuscendo a conquistare un preziosissimo terzo posto.

Un pizzico di amarezza, invece, per Dominik Borgese che nella categoria G5M si è classificato al quinto posto. Il giovane ciclista modicano, infatti, dopo una buona partenza che lo ha visto nelle primissime posizioni, ha accusato un problema meccanico che nelle fasi topiche della gara lo ha costretto a rallentare. Nonostante l’imprevisto Dominik Borgese riesce a chiudere ai piedi del podio e il quinto posto finale dimostra tutto il suo valore e il suo carattere che lo ha visto lottare fino alla fine nonostante le avversità.

“Chiudiamo questa Coppa Sicilia su strada con dei buoni risultati – spiegano dalla Motyka Bike School –. Il successo di Santiago Borgese, il podio di Nicolò Tagliarini e il quinto posto di Dominik Borgese nonostante la sfortuna, sono la fotografia di un gruppo che in questa stagione è cresciuto tantissimo. Anche il sesto posto tra le società partecipanti alla competizioni di Terme Vigliatore, dove erano presenti molte delle migliori squadre isolane – concludono i dirigenti della Motyka Bike School – ci rende orgogliosi e ci darà la spinta per continuare a lavorare come sempre abbiamo fatto con l’obiettivo di migliore di stagione in stagione”.

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