  • 7 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 7 Settembre 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Vittoria: diciottenne denunciato in piena notte per porto abusivo di armi

  • 2
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 07 Settembre 2026 – Un giovane di appena 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dai militari dell’Aliquota Radiomobile di Vittoria con l’accusa di porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.
Il controllo è scattato durante la notte, quando i carabinieri hanno notato il ragazzo aggirarsi con fare sospetto nel centro cittadino. Conosciuto dai militari dell’Arma nonostante la giovane età, il diciottenne è stato immediatamente fermato per una verifica approfondita.
All’esito della perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 centimetri. L’arma è stata posta sotto sequestro, mentre per il giovane è scattata la denuncia a piede libero.
Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che il grado di responsabilità penale delle persone denunciate dovrà essere accertato nel corso del giudizio, nel pieno rispetto dei princìpi del contraddittorio e della presunzione di innocenza.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

2 commenti su “Vittoria: diciottenne denunciato in piena notte per porto abusivo di armi”

  1. Ettore C

    Far west totale. Eppure Vittoria è amministrata dalla sinistra.
    Con la sinistra ad amministrare dovrebbe essere un giardino fiorito Vittoria.
    Almeno così dicono i soliti concetto Ciccio Saru Peppe Piero maccu italiano scocciato Vincenzo

    5
    4
  2. Saru

    @Ettore Civ, salutami concetto Ciccio Saru Peppe Piero maccu italiano scocciato Vincenzo, dato che siete in contatto e salutami tutta la sinistra ed i komunisti 🤣ma hai pensato di rivolgerti ad uno specialista? Tua moglie cosa ne pensa? Ascolta i consigli della nonna, un po’ di rabarbaro e tutto passa avvolte si arriva al TSO da un momento all’altro senza accorgersene.

    1
    5

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube