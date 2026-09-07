Vittoria: diciottenne denunciato in piena notte per porto abusivo di armi

VITTORIA, 07 Settembre 2026 – Un giovane di appena 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dai militari dell’Aliquota Radiomobile di Vittoria con l’accusa di porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Il controllo è scattato durante la notte, quando i carabinieri hanno notato il ragazzo aggirarsi con fare sospetto nel centro cittadino. Conosciuto dai militari dell’Arma nonostante la giovane età, il diciottenne è stato immediatamente fermato per una verifica approfondita.

All’esito della perquisizione, i militari hanno rinvenuto nella sua disponibilità un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 centimetri. L’arma è stata posta sotto sequestro, mentre per il giovane è scattata la denuncia a piede libero.

Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che il grado di responsabilità penale delle persone denunciate dovrà essere accertato nel corso del giudizio, nel pieno rispetto dei princìpi del contraddittorio e della presunzione di innocenza.

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