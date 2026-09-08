Nuovo assalto a una filiale BAPS a Lentini: fallisce il colpo, ingenti i danni strutturali

Lentini, 8 settembre 2026 – Una nuova notte di violenza colpisce il sistema bancario del territorio: la filiale BAPS di Lentini è stata teatro di un grave atto criminoso, l’ennesimo registrato negli ultimi mesi ai danni di diverse sedi della Banca in Sicilia.

Nonostante la violenza dell’azione, i malviventi non sono riusciti a sottrarre denaro. L’efficacia dei sistemi di sicurezza e dei dispositivi di protezione delle banconote ha neutralizzato il tentativo di furto, impedendo il saccheggio dei fondi. Restano tuttavia ingenti i danni strutturali riportati dai locali e i pesanti disagi causati alla cittadinanza.

Le immagini della filiale devastata documentano il volto di una violenza che colpisce direttamente il tessuto sociale. Ogni sportello nasce per essere un presidio al servizio di famiglie, imprese e cittadini. Colpire una banca significa colpire un servizio essenziale, isolare il territorio e danneggiare il lavoro di chi opera quotidianamente per la crescita economica della Sicilia.

BAPS ribadisce la propria natura di banca popolare, fortemente radicata nell’isola, fatta di persone che vivono e lavorano all’interno delle stesse comunità che la scelgono come punto di riferimento.

Di fronte a questi episodi, la risposta dell’istituto è netta. La parte sana della Sicilia, quella che investe e crede nel futuro, non si lascia intimidire. I danni materiali non possono arrestare il percorso di chi lavora per lo sviluppo della regione.

I tecnici della banca sono già all’opera per mettere in sicurezza la struttura e ripristinare nel minor tempo possibile l’operatività della filiale di Lentini. Nel frattempo, l’istituto assicura la piena e totale collaborazione agli inquirenti e alle Forze dell’Ordine per risalire ai responsabili.

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