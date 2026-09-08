Vittoria. Stretta della Polizia Locale sul centro storico: controlli a tappeto e 21 sanzioni

Vittoria, 08 settembre 2026 – Cinque pattuglie della Polizia locale impegnate tra via Cavour, piazza del Popolo e via Vicenza. Sequestrati 6 monopattini, identificate 21 persone e attenzionate circa 100 persone per prevenire il bivacco. È questo il risultato dei controlli nel centro storico cittadino.

Una presenza capillare per riportare sicurezza, ordine e rispetto delle regole nel cuore della città. È questo l’obiettivo del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato ieri pomeriggio dalla Polizia Locale di Vittoria nelle zone di via Cavour, piazza del Popolo e via Vicenza.

Cinque auto della Polizia Locale sono state impegnate in un’attività mirata che ha interessato la circolazione stradale, il rispetto delle regole e la vivibilità degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle situazioni di possibile degrado e ai fenomeni di bivacco.

Il bilancio dei controlli è significativo:

21 sanzioni per violazioni del Codice della Strada;

6 monopattini sequestrati;

21 persone identificate;

2 ordini di comparizione presso la Questura di Ragusa;

circa 100 persone attenzionate nell’ambito dell’attività di prevenzione del bivacco.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controllo e presidio del territorio predisposto dalla Polizia Locale e destinato a proseguire nei prossimi giorni, con particolare attenzione al centro storico e alle aree maggiormente frequentate.

L’attività è stata incentrata sia sul rispetto delle norme del Codice della Strada sia sulla prevenzione di comportamenti che possono compromettere la sicurezza e il decoro degli spazi pubblici.

“Il centro storico è il cuore della nostra città e deve essere vissuto da cittadini, famiglie, giovani e attività commerciali in condizioni di sicurezza, ordine e decoro. – Ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello- . Per questo abbiamo scelto di intensificare i controlli e di mettere in campo un’azione concreta di presidio del territorio. Ringrazio il Comandante Basile e gli agenti della Polizia Locale per il lavoro svolto. Questa attività non sarà episodica: i controlli continueranno, perché vogliamo garantire una presenza costante e prevenire quelle situazioni che possono compromettere la vivibilità del centro storico. Siamo intervenuti anche sul piano regolamentare, con l’approvazione del Regolamento per la tutela del centro storico e sulla sicurezza urbana, che rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l’Amministrazione intende rafforzare le azioni di prevenzione, tutela del decoro e sicurezza. Vogliamo un centro storico vivo, sicuro e decoroso. E per raggiungere questo obiettivo continueremo a mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione, rafforzando il controllo del territorio e la collaborazione con le altre forze dell’ordine”.

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