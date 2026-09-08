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Cronaca | Vittoria

Vittoria. Stretta della Polizia Locale sul centro storico: controlli a tappeto e 21 sanzioni

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Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 08 settembre 2026 – Cinque pattuglie della Polizia locale impegnate tra via Cavour, piazza del Popolo e via Vicenza. Sequestrati 6 monopattini, identificate 21 persone e attenzionate circa 100 persone per prevenire il bivacco. È questo il risultato dei controlli nel centro storico cittadino.
Una presenza capillare per riportare sicurezza, ordine e rispetto delle regole nel cuore della città. È questo l’obiettivo del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato ieri pomeriggio dalla Polizia Locale di Vittoria nelle zone di via Cavour, piazza del Popolo e via Vicenza.
Cinque auto della Polizia Locale sono state impegnate in un’attività mirata che ha interessato la circolazione stradale, il rispetto delle regole e la vivibilità degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle situazioni di possibile degrado e ai fenomeni di bivacco.
Il bilancio dei controlli è significativo:
21 sanzioni per violazioni del Codice della Strada;
6 monopattini sequestrati;
21 persone identificate;
2 ordini di comparizione presso la Questura di Ragusa;
circa 100 persone attenzionate nell’ambito dell’attività di prevenzione del bivacco.
L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controllo e presidio del territorio predisposto dalla Polizia Locale e destinato a proseguire nei prossimi giorni, con particolare attenzione al centro storico e alle aree maggiormente frequentate.
L’attività è stata incentrata sia sul rispetto delle norme del Codice della Strada sia sulla prevenzione di comportamenti che possono compromettere la sicurezza e il decoro degli spazi pubblici.
“Il centro storico è il cuore della nostra città e deve essere vissuto da cittadini, famiglie, giovani e attività commerciali in condizioni di sicurezza, ordine e decoro. – Ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello- . Per questo abbiamo scelto di intensificare i controlli e di mettere in campo un’azione concreta di presidio del territorio. Ringrazio il Comandante Basile e gli agenti della Polizia Locale per il lavoro svolto. Questa attività non sarà episodica: i controlli continueranno, perché vogliamo garantire una presenza costante e prevenire quelle situazioni che possono compromettere la vivibilità del centro storico. Siamo intervenuti anche sul piano regolamentare, con l’approvazione del Regolamento per la tutela del centro storico e sulla sicurezza urbana, che rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l’Amministrazione intende rafforzare le azioni di prevenzione, tutela del decoro e sicurezza. Vogliamo un centro storico vivo, sicuro e decoroso. E per raggiungere questo obiettivo continueremo a mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione, rafforzando il controllo del territorio e la collaborazione con le altre forze dell’ordine”.

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1 commento su “Vittoria. Stretta della Polizia Locale sul centro storico: controlli a tappeto e 21 sanzioni”

  1. Ettore C

    Perché questa stretta? Visto che Vittoria è amministrata dalla sinistra?
    Con la sinistra che amministra dovrebbe essere un giardino fiorito.
    Evidentemente non è così. Perché sono come gli altri, se non peggio degli altri.
    Vuoi vedere che è colpa ri Gnaziu? O del debito a Modica? Chi spassu cu concetto Peppe saru Vincenzo italiano scocciato Carmela maccu Piero dimentico qualcuno?

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