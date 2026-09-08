Asp Ragusa. La dottoressa Mariacristina Tomaselli alla guida della U.O.C. Servizio di Psicologia

Ragusa, 08 settembre 2026 – L’ASP di Ragusa ha conferito alla dottoressa Mariacristina Tomaselli l’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Servizio di Psicologia. La nomina arriva al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio.

Laureata in Psicologia all’Università Cattolica di Milano, la dottoressa Tomaselli si è specializzata in Psicologia del Ciclo di vita all’Università di Milano-Bicocca e in Psicoterapia a indirizzo psicoanalitico presso l’Istituto superiore di Studi freudiani “Jacques Lacan” di Catania. Alla formazione clinica ha affiancato un master executive in ambito manageriale. Nel corso della carriera si è occupata di interventi terapeutici e riabilitativi nel campo della salute mentale degli adulti e dei minori. Ha maturato una particolare esperienza nel trattamento dei pazienti gravi, nella psicologia penitenziaria, nell’esecuzione penale e nella prevenzione del rischio suicidario.

All’interno del Servizio di Psicologia è stata referente per le attività psicologiche e psicodiagnostiche del Dipartimento di Salute mentale e del Ser.D. È componente del gruppo multidisciplinare interdipartimentale dedicato ai Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, coordina il “Progetto Salpiamo” per il potenziamento dei servizi di salute mentale ed è referente aziendale del sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari.

Fa parte del Punto unico regionale, l’organismo che segue i percorsi terapeutici e riabilitativi dei pazienti autori di reato sottoposti a misure di sicurezza. E’ inoltre relatrice e responsabile scientifica di numerosi corsi di formazione e convegni del settore.

«Mi sento onorata di dirigere una struttura di cruciale importanza all’interno dell’Azienda – dichiara Tomaselli –. Al centro del nostro lavoro ci sono le persone, con le loro sofferenze e fragilità. Il Servizio di Psicologia opera trasversalmente nelle diverse attività aziendali e si confronta costantemente con i servizi territoriali e ospedalieri. Sarà quindi fondamentale integrare il nostro lavoro con quello delle équipe multiprofessionali. Centralità della persona e cura delle relazioni saranno le parole chiave del mio mandato».

La Direzione strategica dell’ASP di Ragusa rivolge alla dottoressa Tomaselli gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.

Salva