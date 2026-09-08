Asp Ragusa. La dottoressa Mariacristina Tomaselli alla guida della U.O.C. Servizio di Psicologia

Ragusa, 08 settembre 2026 – L’ASP di Ragusa ha conferito alla dottoressa Mariacristina Tomaselli l’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Servizio di Psicologia. La nomina arriva al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio.
Laureata in Psicologia all’Università Cattolica di Milano, la dottoressa Tomaselli si è specializzata in Psicologia del Ciclo di vita all’Università di Milano-Bicocca e in Psicoterapia a indirizzo psicoanalitico presso l’Istituto superiore di Studi freudiani “Jacques Lacan” di Catania. Alla formazione clinica ha affiancato un master executive in ambito manageriale. Nel corso della carriera si è occupata di interventi terapeutici e riabilitativi nel campo della salute mentale degli adulti e dei minori. Ha maturato una particolare esperienza nel trattamento dei pazienti gravi, nella psicologia penitenziaria, nell’esecuzione penale e nella prevenzione del rischio suicidario.
All’interno del Servizio di Psicologia è stata referente per le attività psicologiche e psicodiagnostiche del Dipartimento di Salute mentale e del Ser.D. È componente del gruppo multidisciplinare interdipartimentale dedicato ai Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, coordina il “Progetto Salpiamo” per il potenziamento dei servizi di salute mentale ed è referente aziendale del sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari.
Fa parte del Punto unico regionale, l’organismo che segue i percorsi terapeutici e riabilitativi dei pazienti autori di reato sottoposti a misure di sicurezza. E’ inoltre relatrice e responsabile scientifica di numerosi corsi di formazione e convegni del settore.
«Mi sento onorata di dirigere una struttura di cruciale importanza all’interno dell’Azienda – dichiara Tomaselli –. Al centro del nostro lavoro ci sono le persone, con le loro sofferenze e fragilità. Il Servizio di Psicologia opera trasversalmente nelle diverse attività aziendali e si confronta costantemente con i servizi territoriali e ospedalieri. Sarà quindi fondamentale integrare il nostro lavoro con quello delle équipe multiprofessionali. Centralità della persona e cura delle relazioni saranno le parole chiave del mio mandato».
La Direzione strategica dell’ASP di Ragusa rivolge alla dottoressa Tomaselli gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.
Asp Ragusa. La dottoressa Mariacristina Tomaselli alla guida della U.O.C. Servizio di Psicologia
Ragusa, 08 settembre 2026 – L’ASP di Ragusa ha conferito alla dottoressa Mariacristina Tomaselli l’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Servizio di Psicologia. La nomina arriva al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio.
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