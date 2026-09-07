Santa Croce Camerina: coppia denunciata per ricettazione, scoperto scooter rubato durante i festeggiamenti di San Giovanni

SANTA CROCE CAMERINA, 07 Ssettembre 2026 – A Santa Croce Camerina, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due persone: un 24enne originario di Vittoria, ma sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune casertano, e una donna di 22 anni, entrambi noti alle forze dell’ordine. Gli operanti hanno rinvenuto nei pressi della loro abitazione un motociclo rubato a Ragusa durante i festeggiamenti patronali di San Giovanni, mentre era in sosta sulla pubblica via. Il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Decisivi per le indagini sono stati i fotogrammi del sistema di videosorveglianza comunale, che nei giorni scorsi avevano immortalato ripetutamente lo scooter in transito per le vie cittadine con a bordo la coppia.

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