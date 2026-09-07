  • 7 Settembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 7 Settembre 2026 -
Cronaca | News in primo piano | santa croce camerina

Santa Croce Camerina: coppia denunciata per ricettazione, scoperto scooter rubato durante i festeggiamenti di San Giovanni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SANTA CROCE CAMERINA, 07 Ssettembre 2026 – A Santa Croce Camerina, i  Carabinieri della locale Stazione hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due persone: un 24enne originario di Vittoria, ma sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune casertano, e una donna di 22 anni, entrambi noti alle forze dell’ordine. Gli operanti hanno rinvenuto nei pressi della loro abitazione un motociclo rubato a Ragusa durante i festeggiamenti patronali di San Giovanni, mentre era in sosta sulla pubblica via. Il mezzo è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Decisivi per le indagini sono stati i fotogrammi del sistema di videosorveglianza comunale, che nei giorni scorsi avevano immortalato ripetutamente lo scooter in transito per le vie cittadine con a bordo la coppia.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube