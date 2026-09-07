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Cultura | Modica

Dalla Sicilia a New York: i versi del modicano Giuseppe Macauda conquistano “Arba Sicula”

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La poesia siciliana attraversa l’oceano e sbarca nei campus di New York. La poesia dello scrittore modicano Giuseppe Macauda, la pluripremiata “Passiannu passiannu” è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista bilingue Arba Sicula.
Macauda rivolge un sentito ringraziamento al poeta trapanese Marco Scalabrino, “raffinato linguista e dialettologo, il cui intervento e la cui stima hanno favorito l’inserimento del testo all’interno della quarantasettesima edizione della rivista, uscita nell’estate del 2026. Un ponte ideale tra la Sicilia e gli Stati Uniti” reso possibile anche grazie all’impegno del professor Gaetano Cipolla, responsabile editoriale della pubblicazione e presidente dell’omonima associazione culturale che opera alla St. John’s University, da decenni in prima linea nella promozione e nella tutela della lingua e della cultura siciliana a livello globale.
“Vedere i propri versi tradotti in inglese e offerti al pubblico d’oltreoceano – dice orgogliosamente il poeta di Modica – rappresenta  non solo un traguardo personale e un sano orgoglio, ma anche una vittoria per l’intera comunità isolana”. È la conferma di come la poesia scritta in lingua siciliana conservi una forza espressiva universale, capace di valicare i confini regionali per dialogare con il mondo, mantenendo intatte le proprie radici e la propria identità.

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