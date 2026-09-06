Calcio, serie D. Pari e patta tra Ragusa e Modica

CALCIO, SERIE D

RAGUSA – MODICA 2 – 2

RAGUSA: Bonagura, Nicolosi, Esposito, Bianco, Torres, D’Innocenzo (43’ st Mesisca), Palladino (30’ st Caserta), Guzzo (21’ st Maltese), Tembe (13’ st Golfo), Sinatra (8’ st Capone), Accetta.

Allenatore: Francesco Bianco.

MODICA: Romano, Hulidov, Garufi (36’ st Castillo), Aprile (1’ st Misseri), Flores (8’ st Pierce), Kljajic, Callegari, Reinero (49’ st Giardina), Sangare, Cappello (30’ st Dudic), Deodato.

Allenatore: Filippo Raciti.

MARCATORI: 2’ Rainero, 33’ e 47’ Sinatra, 94’ Kljajic.

ESPULSI: 10’ pt Hulidov (M) e Accetta (R)

RAGUSA, 06 Settembre 2026 – Ottanta secondi per sbloccarlo, un recupero infinito per sigillarlo. Il derby siciliano tra Ragusa e Modica regala emozioni dall’inizio alla fine, infiammando una sfida che non ha tradito le attese e che si è chiusa con un pirotecnico pareggio maturato proprio quando i titoli di coda sembravano già scritti. Modica all’esordio in quarta serie dopo ben 16 anni ma senza il sostegno dei propri tifosi ai quali è stata vietata la trasferta.

L’approccio degli undici di Filippo Raciti, ex, è semplicemente fulmineo. Cronometro alla mano, il Modica sblocca il match approfittando di una disattenzione della retroguardia locale: Aprile pennella un cross invitante dalla fascia, Reinero stacca imperioso nel cuore dell’area e di testa batte imparabilmente il portiere, firmando lo 0-1 e gelando i padroni di casa.

La tensione della stracittadina sale rapidamente di giri e la partita si incanala su binari di grande agonismo. La svolta disciplinare arriva nel primo tempo, quando la situazione si scalda: il direttore d’esibisce il rosso diretto a Hulidov per il Modica e ad Accetta per il Ragusa, espulsi entrambi a seguito di un acceso fallo di reazione. Si continua, dunque, in parità numerica, dieci contro dieci.

Il Ragusa non si scompone e, trascinato da un ispirato Sinatra, ribalta l’inerzia prima dell’intervallo. Al 33’ è lo stesso Sinatra a ristabilire l’equilibrio con il gol dell’1-1, per poi ripetersi in pieno recupero, al 47’, firmando il sorpasso che manda i locali avanti negli spogliatoi sul 2-1.

Nella ripresa il Modica cerca con insistenza il gol del pari, ma il Ragusa non molla di un centimetro e ribatte colpo su colpo. Al 67’ Pierce colpisce il palo.

Il Modica continua a spingere alla ricerca del pareggio, mentre il Ragusa prova a rendersi pericoloso in ripartenza. Al 73’ Golfo trova sulla propria strada il muro di Callegari, mentre al 79’ lo stesso attaccante di casa manda a lato da posizione favorevole.

Quando la gara sembra ormai in mano ai padroni di casa, ecco il colpo di scena finale: in pieno recupero, al 94’, gli ospiti intensificano il forcing e trovano la zampata liberatoria del definitivo 2-2 di kljajic, gelando nuovamente il pubblico locale e blindando un pareggio dal peso specifico enorme.

RISULTATI 1^ GIORNATA

Nuova Igea – Avola 4 – 2

Reggina – Licata 5 – 0

Siracusa – Athletic Club PA 4 – 2

Castrumfavara – Milazzo 3 – 0

Enna – Gidiesse 0 – 5

Ragusa – Modica 2 – 2

Nissa – Vigor Lametia 3 – 1

Sambiase – Gela 2 – 1

Trapani – Vibonese 0 – 4.

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