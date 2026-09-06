Gli sciclitani Vindigni e Donzella sul trono d’Italia del Beach Bocce

CARBONERA, 06 Settembre 2026 – Scicli sale sul gradino più alto del podio tricolore. Ai Campionati Italiani di Beach Bocce, conclusi nella splendida cornice dell’Habitat Lago Le Bandie di Carbonera, la coppia sciclitana formata da Claudio Vindigni e Martina Donzella si è laureata Campione d’Italia 2026 nella categoria Coppia Mista.

Un successo straordinario che porta il nome di Scicli e della Sicilia ai vertici nazionali e premia talento, determinazione, freddezza e una straordinaria sensibilità di gioco dei due atleti. Il cammino di Vindigni e Donzella è stato praticamente perfetto. Nella fase finale della competizione, che ha visto al via 112 atleti provenienti da 15 regioni italiane, la coppia siciliana ha prima superato in semifinale la formazione toscana Santerini-Casini con un perentorio 12-3. Poi, nell’atto conclusivo, è arrivato il capolavoro.

Di fronte alla coppia lombarda Sala-Giunta, Claudio e Martina hanno imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, chiudendo la finalissima con un clamoroso 12-0. Un risultato che racconta meglio di qualsiasi parola la superiorità dimostrata dagli sciclitani sulla sabbia veneta. Una prestazione da veri campioni, culminata nella conquista del titolo italiano.

Quello conquistato a Carbonera (Treviso) non è soltanto un titolo nazionale. È una vittoria che porta Scicli sul tetto d’Italia nel Beach Bocce e rappresenta un motivo di grande orgoglio per l’intero movimento sportivo cittadino. Claudio Vindigni e Martina Donzella entrano nella storia dello sport sciclitano con il titolo di Campioni d’Italia!

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