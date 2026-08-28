Teatro amatoriale siciliano, dalla Regione 1 milione di euro per il 2026: domande entro il 22 settembre

Palermo, 28 agosto 2026 – “È stato pubblicato dall’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo l’avviso pubblico da 1 milione di euro destinato al sostegno delle associazioni e compagnie teatrali amatoriali della Sicilia per l’anno 2026”. Lo annuncia l’On. Ignazio Abbate, commentando il bando pubblicato in attuazione dell’art. 43 della Legge Regionale n. 1/2026 che stanzia una dotazione finanziaria complessiva di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 a valere sul Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS). “Ci tengo a sottolineare con orgoglio — dichiara l’On. Abbate — che questo importante strumento finanziario nasce da un’intuizione e da un’idea del collega Salvatore Giuffrida, il quale ha fortemente creduto nell’esigenza di dare risposte concrete e dignità ad un comparto culturale prezioso. L’intero gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana ha sostenuto con fermezza e decisione questa misura fin dall’inizio, accompagnandola con successo fino all’approvazione finale nella legge di stabilità. Ragion per cui mi metto a disposizione delle associazioni che vorranno delucidazioni in merito. Il teatro amatoriale rappresenta un fondamentale presidio di coesione comunitaria, inclusione sociale e tutela delle tradizioni popolari e linguistiche dell’isola. Siamo ben consapevoli dell’incredibile vivacità e passione delle tantissime compagnie amatoriali presenti nei comuni siciliani. Riscontrando già in queste ore una grandissima attenzione ed un elevato numero di domande attese entro la scadenza del 22 settembre, come gruppo DC ci impegneremo fin da subito affinché la dotazione del fondo possa essere ulteriormente rimpinguata nei prossimi provvedimenti finanziari e variazioni di bilancio. Il teatro amatoriale è il cuore pulsante dei nostri territori, continueremo ad essere al fianco degli operatori culturali, dei giovani e dei volontari che con dedizione mantengono vivi i teatri e le tradizioni della nostra Sicilia”. Possono richiedere il contributo le associazioni culturali e le compagnie teatrali amatoriali senza scopo di lucro che svolgono attività di produzione teatrale in Sicilia con sede legale in Sicilia da almeno cinque anni, provviste di regolare statuto che preveda espressamente l’attività teatrale, senza scopo di lucro e con il divieto di distribuzione degli utili, possedere un codice ATECO relativo alla tipologia di “attività artistiche e di intrattenimento, essere affiliate a una delle federazioni nazionali di teatro non professionistico, avere a disposizione una direzione artistica o una regia di comprovata esperienza. Il progetto annuale di produzione teatrale (per l’anno 2026) deve prevedere almeno 1 nuova produzione o ripresa di repertorio con un minimo di 2 repliche in Sicilia, attività gratuite aperte alla cittadinanza. Il budget totale non deve essere inferiore a € 2.000,00.

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