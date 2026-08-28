Modica. Contrada Cannizzara al buio: l’allarme del vice presidente del consiglio, Giovanni Alecci

Modica, 28 agosto 2026 – “In contrada Cannizzara dopo il tramonto cala il buio pesto mettendo in grave pericolo la sicurezza stradale e più in generale la serenità dei tantissimi residenti della zona”. A lanciare l’allarme è il vicepresidente del consiglio comunale di Modica, Giovanni Alecci, che denuncia pubblicamente questa situazione in cui versano gli abitanti della contrada rurale a seguito di un incidente stradale che lo scorso sabato ha danneggiato gravemente il quadro elettrico dell’illuminazione pubblica spegnendo le luci per una estensione di oltre un chilometro e mezzo. “A partire dal ristorante Vecchio Mulino e fino alla scuola è tutto al buio. Una situazione pericolosissima, aggravata anche dalle tantissime auto dei clienti del ristorante che vengono lasciate lungo la strada. Il senso di sicurezza dei residenti è ai minimi storici. Mi rivolgo, facendomi portavoce delle tantissime richieste di aiuto che ho ricevuto da parte dei residenti, alla Sindaca affinchè possa intervenire con i referenti della ditta per velocizzare le operazioni di riparazione e riportare la situazione alla normalità”.

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