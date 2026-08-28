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Modica | Politica

Scuolabus a Modica, via alle domande online: c’è tempo fino al 6 settembre

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MODICA, 28 Agosto 2026 – Modica digitalizza le richieste per il servizio scuolabus comunale. Le famiglie delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria e la secondaria di primo grado possono già inoltrare la propria istanza online, con una procedura interamente dematerializzata attiva fino a domenica 6 settembre.

L’iniziativa punta a semplificare il rapporto tra cittadinanza e pubblica amministrazione, come sottolineato da Concetta Spadaro, Assessore alle Politiche sociali ed educative. L’attivazione della modalità telematica consente di ricevere in tempo reale la ricevuta attestante l’avvenuto protocollo della domanda.

L’accesso alla modulistica richiede l’autenticazione tramite SPID o CIE attraverso il portale dedicato (https://modica.simeal-cittadino.maggioli.cloud/login), disponibile anche tramite link sul sito ufficiale del Comune di Modica. Per chi necessitasse di supporto o chiarimenti, il personale dell’Ufficio scuola resta a disposizione negli orari e nei giorni d’ufficio.

L’amministrazione comunale ha inoltre confermato che il servizio di trasporto scolastico sarà operativo sin dal primo giorno di lezione, garantendo continuità e puntualità alle famiglie del territorio.

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