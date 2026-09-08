Modica, ritrovato Diego Floridia

MODICA, 08 Settembre 2026 — Si sono concluse con il migliore degli epiloghi le ricerche di Diego Floridia, il trentanovenne modicano di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 settembre, a Ragusa. L’uomo è stato ritrovato nelle ultime ore, ponendo fine alle ore di grande apprensione vissute dalla famiglia e dalla comunità locale.

L’allarme era scattato immediatamente dopo la sua scomparsa, avvenuta intorno alle 15 nel capoluogo ibleo. La mobilitazione dei familiari, amplificata rapidamente attraverso gli appelli diffusi sui social network, aveva fatto leva sulla descrizione dettagliata dell’uomo — alto circa 1,80 metri, con una maglietta smanicata verde, pantaloni mimetici e scarpe nere — e soprattutto sulle sue delicate condizioni di salute. La preoccupazione maggiore era legata al fatto che il trentanovenne si fosse allontanato senza con sé i farmaci necessari.

Le segnalazioni e la fitta rete di ricerche concentrata tra Ragusa e Modica hanno permesso di rintracciarlo. L’uomo sta bene e le sue condizioni sono sotto controllo, permettendo così alla famiglia di tirare un grande sospiro di sollievo dopo una notte di angoscia

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