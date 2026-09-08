Ragusa. Talenti da 10 e lode: venerdì 11 la seconda edizione del riconoscimento per 38 studenti di scuola secondaria di primo grado

Ragusa, 08 settembre 2026 – Su indirizzo dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e sulla scia del successo dello scorso anno, si rinnova l’appuntamento con il merito. Torna infatti per la seconda edizione “Talenti da 10 e lode”, l’iniziativa che conferisce un attestato di pubblico riconoscimento alle ragazze e ai ragazzi che hanno concluso il ciclo della scuola secondaria di primo grado con il massimo dei voti: 10 e lode. Quest’anno le giovani eccellenze premiate saranno ben 38.

La cerimonia si svolgerà venerdì 11 settembre, alle ore 17:00, nell’Aula consiliare del Palazzo di Città, in un grande momento di condivisione che coinvolgerà studenti, famiglie e docenti.

“Rinnovare questo appuntamento per il secondo anno consecutivo – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – è per noi motivo di orgoglio. Premiare ben 38 ragazze e ragazzi significa riconoscere concretamente che la nostra città è ricca di giovani che credono nel valore dell’impegno, della curiosità e dell’applicazione quotidiana. Se la prima edizione era nata per allargare anche ai più piccoli i festeggiamenti che già riserviamo a diplomati e neolaureati, oggi questa cerimonia si consolida come una piccola tradizione per la nostra comunità. A questi 38 studenti vogliamo dire che l’Amministrazione fa il tifo per loro: la loro determinazione è l’energia migliore per il futuro del nostro territorio”.

“Siamo felicissimi di accogliere questa nuova generazione di studenti – aggiunge l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta –. Il numero dei premiati di quest’anno, ben 38, ci conferma quanto sia importante continuare a promuovere e valorizzare la cultura del merito. I riconoscimenti che consegneremo venerdì non sono il traguardo finale, ma un punto di partenza e un incoraggiamento. In un momento di passaggio così delicato come quello verso le scuole superiori, vogliamo che i nostri ragazzi sentano forte l’abbraccio e il supporto dell’intera comunità. Questo attestato è il nostro modo per dirgli ‘grazie’ per l’esempio positivo che offrono ai loro coetanei e per ricordare loro che lo studio e la conoscenza restano gli strumenti più potenti di cui dispongono per costruire la propria libertà di domani”.

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