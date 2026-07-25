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Devastazione e furto all’ospedale “Nino Baglieri” di Modica: colpo ai farmaci termo-conservati

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MODICA, 25 Luglio 2026 – Gravissimo episodio di criminalità all’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, dove ignoti si sono introdotti nei locali della farmacia ospedaliera compiendo un raid vandalico e trafugando diversi medicinali custoditi all’interno dei termofrigo.
La scoperta è avvenuta questa mattina, quando il personale sanitario ha fatto ingresso nella struttura per iniziare il turno lavorativo, trovandosi di fronte a una scena di devastazione e ai frigoriferi danneggiati che garantivano la temperatura controllata per la conservazione dei farmaci.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi scientifici e avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento gli inquirenti mantengono il massimo riservo: non sono ancora noti dettagli sull’orario in cui è stato compiuto il raid, né sul numero esatto delle persone coinvolte nell’azione criminale.

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