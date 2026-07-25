Scicli, 25 luglio 2026 – Dopo aver ricevuto notizia dei disagi che i pazienti e gli operatori sanitari patiscono al Pte dell’ospedale Busacca e nella postazione dell’ambulanza del 118, sedi prive di aria condizionata, il sindaco di Scicli Mario Marino ha deciso di chiedere un incontro urgente ai vertici dell’Asp di Ragusa al fine di garantire le condizioni di vivibilità a chi è bisognoso di cure e a chi deve prestarle.
Marino chiede la dotazione di un impianto di condizionamento funzionante che permetta a tutti di vivere quei luoghi senza dover boccheggiare.
Scicli. Aria condizionata al Pte del Busacca, il sindaco Marino interroga l’Asp di Ragusa
Scicli, 25 luglio 2026 – Dopo aver ricevuto notizia dei disagi che i pazienti e gli operatori sanitari patiscono al Pte dell’ospedale Busacca e nella postazione dell’ambulanza del 118, sedi prive di aria condizionata, il sindaco di Scicli Mario Marino ha deciso di chiedere un incontro urgente ai vertici dell’Asp di Ragusa al fine di garantire le condizioni di vivibilità a chi è bisognoso di cure e a chi deve prestarle.
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