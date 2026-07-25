Scicli. Si è dimesso il consigliere comunale Bruno Mirabella

Scicli, 25 luglio 2026 – Il consigliere Ignazio Bruno Mirabella si è dimesso dalla carica consiliare. Era stato eletto nella lista Scicli Bene in Comune.

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