Comiso: possesso di arma clandestina e munizioni alterate, arrestato un 29enne dalla Polizia

COMISO, 25 Luglio 2026 – Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso hanno tratto in arresto un giovane comisano di 29 anni, ritenuto responsabile del reato di porto illegale di arma clandestina.

L’operazione è scaturita durante un’attività di verifica effettuata dagli agenti, che hanno deciso di sottoporre l’uomo a una perquisizione personale. L’intuizione investigativa ha permesso di rinvenire nella disponibilità del 29enne una pistola semiautomatica a salve che era stata profondamente modificata: la canna era stata manomessa, l’arma era del tutto priva di matricola e le sue caratteristiche meccaniche erano state alterate per renderla potenzialmente offensiva. Oltre all’arma, i poliziotti hanno sequestrato quattro cartucce calibro 7,65 Browning anch’esse modificate.

L’intera dotazione illecita è stata immediatamente posta sotto sequestro probatorio a disposizione degli inquirenti per i successivi accertamenti balistici e dattiloscopici, finalizzati a verificare se l’arma sia stata utilizzata in precedenti episodi delittuosi.

Ultimate le formalità di rito negli uffici del Commissariato, l’arrestato è stato posto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, la quale ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

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