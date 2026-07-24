Ragusa. Attivi da oggi gli ecocompattatori per bottiglie in PET

Ragusa, 24 luglio 2026 – Sono attivi da oggi i 10 ecocompattatori (7 a Ragusa, 2 a Marina e 1 a Ibla) dove poter smaltire bottiglie in PET per uso alimentare, raccogliendo punti che daranno diritto a premi e, prossimamente, a sconti in attività commerciali convenzionate.

Il Comune di Ragusa, in collaborazione con COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica), ha infatti aderito al progetto RecoPet, iniziativa finalizzata ad incrementare la raccolta e il riciclo delle bottiglie di acqua minerale, bibite, succhi di frutta, energy drink e latte.

Le posizioni degli ecocompattatori sono: ex stazione Bus via Zama, via Giambattista Cultrone, via della Costituzione, quartiere Gesuiti (Marina), Largo San Paolo (Ibla), parcheggio Rabito (Padre Pio, Marina), parcheggio via Rumor, via S. Agostino, via Failla, via Vittorio Emanuele Orlando angolo via Bruno.

Le bottiglie dovranno essere introdotte intere e non schiacciate, con l’etichetta ancora attaccata così da consentire al dispositivo la lettura dei codici a barre.

Per favorire un utilizzo corretto degli ecocompattatori, per le prime 2 settimane apposito personale sarà presente vicino a ogni dispositivo dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00, così da illustrare le corrette modalità di utilizzo.

Gli ecocompattatori consentiranno ai cittadini di conferire direttamente le bottiglie e di ottenere, mediante l’utilizzo dell’App RecoPet, un sistema di premialità basato sull’accumulo di punti convertibili in sconti, coupon e premi messi a disposizione nell’ambito dell’iniziativa.

“I vantaggi di questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì – sono tanti: si offre un’alternativa comoda per smaltire la plastica che si accumula nelle nostre case; si impara ancora di più che ogni rifiuto non è uno scarto ma una risorsa; si favorisce il raggiungimento degli obiettivi europei di raccolta differenziata e recupero della plastica; si stimola ogni singolo cittadino a non abbandonare le bottiglie nell’ambiente ma anzi a conservarle e raccoglierle.”

“Decoro di una città e salute ambientale sono temi che riguardano tutti – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente, Gianni Giuffrida – ed è fondamentale comprendere che occuparsene dà vantaggi concreti. Oltre a favorire la pulizia della città, oltre a far in modo che sempre meno plastica venga abbandonata nell’ambiente, causando un danno che si protrarrà per molti anni, da oggi smaltire correttamente le tante bottiglie di plastica con cui abbiamo ogni giorno a che fare darà anche vantaggi più tangibili, con i vari premi messi a disposizione. Ringrazio l’ufficio Ambiente, Corepla e tutti coloro i quali hanno lavorato per offrire questa opportunità ai ragusani.”

Tutte le attività relative alla gestione del materiale raccolto, comprese la manutenzione degli ecocompattatori, la fornitura delle attrezzature di servizio, il ritiro delle bottiglie conferite, il trasporto e l’avvio a riciclo del materiale raccolto, saranno infatti integralmente curate e sostenute economicamente da COREPLA e dai proventi ottenuti dalla plastica recuperata, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione comunale.

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